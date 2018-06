Virus Ebola : la RCA en alerte maximale

Même si aucun cas suspect d’Ebola n’est à ce jour révélé en Centrafrique, le pays est tout de même déclaré par l’OMS "pays à risque", tout comme son voisin le Congo-Brazzaville. Ainsi, à Bangui, la menace est prise très au sérieux. Les autorités gouvernementales et la communauté humanitaire sont en état d’alerte, et des équipes sont déployées à la frontière centrafricano-congolaise pour traquer le virus.

"C’est notre travail technique au niveau du Gouvernement pour faire une surveillance active pour mettre en place des dispositifs, des mesures pour rechercher activement des cas potentiels de suspects et de faire en sorte que dès l’apparition d’un cas, on puisse le repérer tout de suite, l’isoler afin d’éviter la propagation de la maladie. Et pour que tout cela se fasse, il y’a l’engagement politique, parce que c’est d’abord ça", explique le Dr Pierre Somse, le ministre centrafricain de la Santé.

Au-delà de l’utilisation de désinfectant

Il y a aussi la prise de température dans les sites de surveillance. Des professionnels de médias et des artistes ont également été formés pour sensibiliser à la riposte contre cette menace. "Dans le contexte centrafricain, ce qui est très important, ce sont d’abord les mesures d’hygiène.

Quand vous touchez des animaux morts, il faut bien se laver les mains, signaler les cas de décès d’animaux, se rendre à l’hôpital et se signaler si c’est vraiment un cas suspect pour l’isolement, et signaler toute personne qui serait en contacte avec la personne suspecte et, attention si la personne est décédée. Ça s’est très important même s’il y’a la vaccination", a déclaré pour sa part le Dr Modeste HOZA, Directeur de la Santé communautaire, résume ici l’essentiel du message véhiculé.

Cette maladie très dangereuse est signalée dans la localité de Bikourou, province de l’Équateur qui partage une frontière de 350 kilomètres avec la RCA.

Le département de la santé recherche pour le moment un montant d’environ 291 millions de francs CFA pour préparer le plan de contingence en matière de la communication et de sensibilisation sur Ebola.