Une enquête pour faire la lumière sur les violences à Gaza

“Chair à canon du Hamas” c’est ainsi que die tageszeitung titre son commentaire sur les évènements à Gaza. Avec une photo montrant un enfant courant devant des secouristes qui portent un homme blessé sur une civière avec fumée et manifestants en arrière plan.

Le journal estime que “l'effusion de sang doit faire l'objet d'une enquête indépendante. Cependant, il est déjà clair que les islamistes sont en partie responsables de l'escalade.”

Pour les habitants de la bande de Gaza, que les diplomates américains signent leurs formulaires de visa est un acte complètement immatériel. Le Hamas, écrit le journal, aurait pu arrêter l'effusion de sang en acceptant l’offre de l'Egypte pour permettre la livraison de marchandises urgentes à condition que les protestations cessent. Au lieu de cela, il préfère recevoir des fonds de l’Iran qui récompensent généreusement quiconque attaque Israël selon die tageszeitung.

La Süddeutsche Zeitung pour sa part se penche sur le rôle de Donald Trump mais aussi des Européens dans cette crise. Selon le journal qui titre “Trump renverse le monde - et l'Europe semble impuissante“, l'ouverture de l'ambassade à Jérusalem et la fin de l'accord sur l'Iran ont montré une fois de plus au monde la polarisation et la radicalisation dont le président américain Donald Trump est capable.

Que signifie être allemand?

Der Spiegel s'interroge suite à la polémique soulevée par une photo de deux joueurs allemands avec Recep Tyyip Erdogan. L'international allemand Ilkay Gündogan et Mesut Özil ont été photographiés à Londres avec le président turc. Gündogan a même signé un maillot de son club Manchester City avec une dédicace personnelle destinée au chef de l'Etat turc. Face à la polémique, le journal replace ce geste dans le contexte des élections présidentielles et législatives anticipées à venir en Turquie, et rappelle que le fait qu’un sportif s’affiche aux côtés d’un homme politique n’est pas une première. Le commentateur du Spiegel évoque également le rejet par une partie du public allemand des joueurs d’origines étrangères et met en garde contre les risques de rejet de la double nationalité.

“Être allemand ne signifie pas que vous pouvez soutenir certains politiciens et pas d'autres. Il ne dicte pas quelle langue vous devez parler, quelle musique vous êtes autorisé à écouter, ce que vous mangez ... ce sont toutes de bonnes raisons d'être un citoyen allemand. C'est probablement ce que Özil et Gündogan pensent également", conclut le journal.