Un prêtre burundais dément avoir refusé la communion aux Imbonerakure

Tout est parti d’un tweet, publié dimanche dernier, par le site en ligne burundais Ikiriho. Selon la publication du journal en ligne, l’Abbé Eugene Nimenya aurait juré au cours de la messe dominicale du dimanche 27 mai de ne plus donner les sacrements aux Imbonerakure (NDLR, les jeunes du CNDD-FDD, le parti au pouvoir) aussi longtemps que ceux qui ont appelé à voter "non" au référendum constitutionnel du 17 mai dernier sont en prison. Cette information n'a pas manqué de susciterl’ire de l’Abbé Noël Nkurunziza, curé de la paroisse Rwarangabo, près de Ngozi dans le nord du pays, et province natale du président burundais.







A en croire le site Ikiriho.bi, l’Abbé Eugène Nimenya aurait également déclaré que la moitié des offrandes de la messe qu’il a célébrée serait versée aux détenus qui se sont opposés au référendum constitutionnel. Avant de conclure : "N’ayez pas peur du CNDD-FDD, il passera comme sont passés l’UPRONA et le parti Sahwanya-Frodebu, aujourd’hui ombre d’eux-mêmes."

Mais au micro de la DW, le curé de la paroisse de Minago, près de Bururi dans le sud du pays, dément catégoriquement avoir tenu de tels propos.

Pour écouter l’intégralité de l’interview de l’Abbé Eugene Nimenya, cliquez sur la photo ci-dessus.