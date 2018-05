Un nouveau règlement sur la protection des données des citoyens de l'UE

Êtes-vous sur les réseaux sociaux? Avez-vous déjà pensé à l’utilisation faite de vos données personnelles lorsque vous achetez en ligne ou lorsque vous utilisez des services de messagerie sur les applications sur votre smartphone ?

A partir de ce 25 mai, un nouveau règlement général sur la protection des données permet aux citoyens de l'UE d’être mieux protégés contre l'utilisation abusive de leurs données personnelles. Ce qui leur confère un droit légal de savoir quelles données sont stockées à leur sujet.





Le texte ne vise pas seulement la sécurité des données des citoyens

Il a surtout pour objectif créer les conditions de concurrence équitable au sein de l'Union européenne alors que jusque là, chaque pays de l'Union avait son propre régime de protection des données basé sur une ancienne directive de l'UE datant de 1995.



Cette législation divergente dans les pays de l'UE a profité à des grandes entreprises telles que Microsoft et Facebook pour installer leur siège européen en Irlande, où les droits de protection des données étaient plus économiques et les droits des consommateurs plus restreints.

Exigence des consommateurs

A présents les consommateurs européens peuvent exiger du fournisseur un aperçu des données personnelles - sous une forme facilement compréhensible et de façon détaillée explique Christine Steffen, experte allemande en protection des données au centre de consommation de la région de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. "Le plus important pour moi, en tant que consommatrice, ce sont avant tout les droits des personnes concernées par le règlement général sur la protection de leurs données. Cela implique le droit d'accès aux droits de bloquer des données, de corriger les données éronnées ou de les supprimer", explique Christine Steffen, experte en protection des données au centre de consommation de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Responsabilité des entreprises

Selon le nouveau règlement, le fournisseur en ligne doit donner également des informations sur le but pour lequel les données de ses clients sont traitées et combien de temps seront-elles stockées par l'entreprise. Celle-ci doit également indiquer si un profil a été créé pour le client ou si les mêmes données sont envoyées à un pays tiers souligne de son côté, l'entrepreneur allemand Lars Jäger. "On doit savoir clairement que celui qui recueille les données a tellement d'informations sur ma personnalité, mon caractère, mes goûts et mes qualités. Et puis il peut aussi les utiliser en sa faveur, ce qui n'est pas toujours en ma faveur ", dit-il.

L'idée de base dans le nouveau règlement de l'UE

Elle stipule que le traitement des données personnelles est en principe strictement interdit. Mais il y a les exceptions : toute personne qui traite des données personnelles provenant d'autres personnes doit prouver que ce traitement est indispensable - comme pour des raisons de sécurité publique par exemple.

En attendant, les législations nationales des pays membres de l'UE doivent toutes se conformer d'abord aux 99 articles du nouveau règlement général de l'Union sur la protection des données dont l'entrée en vigueur est saluée par de nombreux experts et consommateurs européens.