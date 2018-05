Tunisie: les listes indépendantes créent la surprise

Le pas lent, avec un large sourire, le président de la république Béji Caid Essebsi a voté dimanche à proximité de son domicile, et il s’est adressé aux Tunisiens.

"Ceci est un devoir constitutionnel et un devoir national, j’espère qu’en fin de journée, nous verrons que le peuple tunisien avec ses enfants, ses femmes et ses hommes, se diriger vers les centres de vote. Nous voulons que les Tunisiens accomplissent leurs devoirs et votent pour qui leur semble bon" le président Essebsi.

Faible participation

Cependant, les Tunisiens n’ont pas répondu à l’appel présidentiel, la participation aux premières municipales libres en Tunisie est de 33,7%, soit moitié moins qu’aux législatives de 2014. Les observateurs et les journalistes ont constaté l’absence des jeunes dans les bureaux de vote.

Au centre-ville de Tunis, ce sont principalement des adultes et des personnes âgées qui faisaient la queue devant le bureau de vote.

"L’espoir aujourd’hui c’est de voir la situation s’améliorer au niveau de la propreté, des infractions, il faut que ça cesse surtout au niveau des constructions anarchiques, c’est ce qu’on espère avoir des municipalités et l’amélioration de la vie quotidienne", explique Ridha haj Ali, venu accomplir son devoir citoyen.

Surprise des listes indépendantes

Ces élections ont été marquées par des incidents, notamment à Mdhilla, dans la région de Gafsa, où une erreur logistique pourrait entraîner la tenue de nouvelles élections dans cette municipalité. Dans la nuit, les premiers résultats commençaient à tomber, révélant une nouvelle répartition des forces politiques en Tunisie.

D’abord le perdant, c’est le parti au pouvoir, Nidaa Tounes, arrivé deuxième après le parti islamiste Ennahdha. Ensuite, et c’est la surprise: ce sont les listes indépendantes qui ont raflé des municipalités importantes comme l’Ariana, la deuxième grande ville de l’agglomération tunisoise. Mais aussi la Marsa, quartier huppé de la banlieue nord de Tunis.

Plus de place pour les jeunes et les femmes

Les municipalités tunisiennes vont connaître une métamorphose, en plus d’avoir des conseillers et un maire démocratiquement élu pour la première fois de leur histoire, ces assemblées seront plus féminines et plus jeunes, posant le jalon d’une nouvelle élite politique.

Les municipalités, elles, seront régies par le nouveau code des collectivités locales récemment adopté. Il met en place la décentralisation en Tunisie. Les collectivités seront autonomes et n’auront pas de contrôle préliminaire sur leur gestion, la participation citoyenne est renforcée, le pouvoir central ne pourra plus s’ingérer comme avant.

Les municipales ne sont qu’une étape dans la mise en place de la décentralisation, les régionales devraient avoir lieu après 2019, années des présidentielles et législatives…