Trump sort de l'accord nucléaire, l’embarras de l’Europe

A l'exception des Etats-Unis, tous les signataires de l’accord nucléaire ont décidé de défendre jusqu'au bout ce compromis qu'ils jugent historique. D'après ces pays, l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA a régulièrement certifié le respect par Téhéran des termes de l’accord. Un accord censé garantir le caractère non militaire du programme nucléaire iranien.

Risque d'escalade au Moyen-Orient

Pour sa part, la chancelière allemande dit être tenue par le traité et reste déterminée à assurer sa mise en œuvre. Son chef de la diplomatie, Heiko Maas, a quant à lui annoncé redouter qu'un échec ne conduise à une escalade au Moyen-Orient :

"La décision américaine n’est pas une surprise pour nous parce qu’elle a été nommément dit les derniers jours. Cela est et restera pour nous incompréhensible. Le retrait des Etats-Unis de l’accord nucléaire avec l’Iran est un coup aux efforts pour stabiliser la région", a déclaré le ministre allemand des affaires étrangères.

"L’accord a été une garantie pour la sécurité mais le retrait des Etats-Unis est synonyme d’insécurité dans la région et affaiblit les accords internationaux. Et c’est pourquoi avec les autres pays européens nous allons nous y opposer", selon Heiko Maas.

L'Iran organise sa riposte

En contrepartie des engagements pris par Téhéran, Washington et les puissances occidentales avaient suspendu leurs sanctions liées au programme nucléaire iranien.

Peu après le retrait des Etats-Unis, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a exigé des garanties à la suite du retrait. Abolghassem Delfi est l’ambassadeur iranien à Paris. "C’est un accord international et nous attendons une réaction bien adaptée des autres pays", a-t-il déclaré.

L'Iran a aussi menacé de reprendre l'enrichissement d'uranium si ces négociations ne donnaient pas les résultats escomptés dans les semaines à venir. Pour Omid Nouripour, du parti des Verts allemands, la décision de Trump n’augure rien de bon :

"Je crois que cette décision est encore plus dévastatrice que les mauvaises décisions de George W. Bush d'envahir l'Irak en 2003. Parce qu’elle risque de mettre un terme à un accord nucléaire qui est un obstacle à la nucléarisation de la région."

Si l'accord échoue, ce qui n'a pas encore été le cas, cela signifierait qu'il n'y aurait plus d'inspections, que les Iraniens laisseront leurs centrifugeuses tourner à plein régime, a souligné l’homme politique allemand d’origine iranienne qui croit que "c'est la voie la plus rapide vers la bombe pour l'Iran."

La décision de Donald Trump a fait beaucoup de déçus et de mécontents mais aussi des heureux. Notamment Israël qui s’en est félicité et l’Arabie saoudite, rival régional de l'Iran et grand allié des Etats-Unis, a dit soutenir et saluer la décision du président américain.