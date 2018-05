Togo : Me Paul Dodji Apévon maintient la pression sur le pouvoir

L’opposition togolaise a décidé de surseoir à ses manifestations de protestation. Elle exige néanmoins, en plus des réformes du cadre électoral, le retour à la Constitution de 1992 modifiée dix ans plus tard, en 2002, par le père de l’actuel président Gnassingbé Eyadéma. Cette Constitution limitait à deux, le nombre de mandats présidentiels. Selon la coalition des 14 partis de l’opposition, si cette Constitution était adoptée, le président Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, ne pourrait par être candidat à l’élection présidentielle de 2020. La position contraire est défendue par le pouvoir, pour qui, en vertu du principe de la non-rétroactivité de la loi, Faure Gnassingbé a bien le droit de remettre les compteurs à zéro en 2020.





Par ailleurs, selon La "Lettre du continent" dans sa dernière parution, le facilitateur designé par la Cédéao, le président le président ghanéen Nana Akufo-Addo "songe à rendre son tablier". L’absence d’avancées et les multiples reports semblent avoir eu raison de sa patience. Il s'en est ouvert à Faure Gnassingbé et au Nigérian Muhammadu Buhari, actuel patron de la Cedeao, justifie la "Lettre du Continent."

Eric Topona s'est entretenu au sujet de ces tensions politiques au Togo avec Me Paul Dodji Apévon, qui était de passage il y a quelques jours en Allemagne. Il est membre de la coalition des 14 partis politiques de l’opposition qui participe au dialogue en cours.

Pour écouter l’interview, cliquez sur l’image ci-dessus.