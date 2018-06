Tennis : Rafael Nadal remporte Roland-Garros pour la 11ème fois

Rafael Nadal a facilement disposé de l'Autrichien Dominic Thiem en trois sets (6/4, 6/3, 6/2) pour remporter son 11ème Roland-Garros, un record. Il signe par la même occasion sa 17ème victoire en Grand Chelem et revient à seulement trois unités de Roger Federer, le recordman de victoires en majeurs. A 32 ans, Rafael Nadal a prouvé qu'il était toujours aussi dominateur sur terre battue, ne perdant qu'un seul set au cours du tournoi.

Rafael Nadal lors de son match face à Dominic Thiem

Mais en conférence de presse, l'Espagnol a laissé planer le doute quant à sa participation l'année prochaine. " J'ai 32 ans et c'est comme ça que je le ressens. Vous ne pouvez pas lutter contre l'âge et vous ne pouvez pas vous battre contre la montre. Si on m'avait, il y a sept, huit ans que je serai ici, à 32 ans avec ce trophée à mes côtés, je vous aurais répondu que c'était presque impossible mais nous y sommes. Je ne suis pas très inquiet pour l'avenir. Je dis toujours la même chose - le tennis est une partie très importante de ma vie, sans aucun doute, mais ce n'est pas tout", a confessé Nadal en conférence de presse.

Simona Halep soulève enfin son premier Grand Chelem

Simona Help embrasse son premier trophée du Grand Chelem

La numéro une mondiale qui n'avait encore jamais remporté de tournoi du Grand Chelem a corrigé cette anomalie en battant l'Américaine Sloane Stephens en trois sets accrochés (3/6, 6/4, 6/1). Pour la joueuse roumaine, si souvent critiquée pour son manque de caractère en finale de Grand Chelem, cette victoire est apparue comme un énorme soulagement. Elle qui s'est longtemps entrainée en France, son pays d'adoption, était d'autant plus heureuse de gagner son premier titre majeur à Paris : " C'est un moment spécial, je rêvais de ce moment depuis j'ai commencé à jouer au tennis. C'est mon Grand Chelem préféré et j'ai toujours dit que si je devais en gagner un, je voulais que ce soit celui-ci."

CDM 2018 : les équipes commencent à arriver sur place

Mohamed Salah avec le maillot des Reds de Liverpool

La plupart des équipes sont arrivées sur le territoire russe ce week-end et ont rejoint leurs camps de base respectifs. C'est notament le cas du Brésil, de la France, de l'Argentine ou encore du Portugal. Certaines équipes, comme l'Espagne ou la Tunisie, étaient elle arrivées un peu plus tôt et on jouait leur dernier match amical en Russie. L'Egypte est elle aussi arrivée à bon port, avec Mohamed Salah bien présent. La star des Pharaons est en revanche toujours incertaine à cinq jours du match contre l'Uruguay. L'attaquant de Liverpool, blessé à l'épaule en finale de Ligue des Champions ne s'entraine toujours pas avec le reste du groupe, mais il se sent "beaucoup mieux" selon ses propres dires.

L'Allemagne ne soigne pas sa préparation

Après sa défaite face à l'Autriche (2-1), la Mannschaft a signé une piètre performance face à l'Arabie Saoudite pour son dernier match amical avant de filer en Russie. Les hommes de Joachim Löw ne se sont imposés que (2-1) et ont même failli se faire rattraper dans les dernières minutes du match. L'Allemagne va donc commencer la défense de son titre mondial sans grandes certitudes. Depuis la fin des éliminatoires en octobre dernier, les Allemands n'ont remporté qu'un seul de leurs six derniers matchs.

La polémique autour de Ilkay Gündogan et Mesut Özil continue de faire rage

Mesut Özil et Ilkay Gündogan

Les deux hommes, qui ont posé en photo il y a trois semaines avec Recep Tayyip Erdoğan, le président turc, continuent d'être attaqués de toute part pour avoir afficher leur soutien au dirigeant. Hier, la chancelière allemande Angela Merkel a pris leur défense estimant qu'ils n'avaient pas "anticiper" leur geste. Joachim Löw continue lui de condamnder les sifflets des supporters allemands à l'encontre de ces deux joueurs et surtout d'Ilkay Gündogan, le plus conspué des deux. " J'ai de plus en plus de mal à comprendre les sifflets. Dans le cas de Ilkay, il a parlé à plusieurs reprises aux médias et au public. Ce que j'ai entendu à Eppan lors du stage, ce qu'il a dit au public, ce qu'il nous avait déjà dit, la fédération, aux entraîneurs et aussi à Oliver Bierhoff notre manager et aux joueurs de l'équipe, c'est qu'il s'identifie absolument aux valeurs de l'Allemagne et à notre façon de vivre ici. Il n'avait pas l'intention d'envoyer un message politique. Je pense que si un joueur le dit, et à plusieurs reprises, on devrait passer à autre chose maintenant ", a-t-il déclaré aprés le match contre l'Arabie Saoudite.

Formule 1 : Vettel s'impose au Canada



Sebastian Vette sabre le champagne au Canada

Sebastian Vettel, à bord de sa Ferrari, s'est imposé lors du Grand Prix du Canada. Parti en pôle pisition (la première pour Ferrari sur le circuit Gilles-Villeneuve de Montréal depuis Michael Schumacher en 2001), l'Allemand a mené de bout en bout. C'est sa troisième victoire de la saison. Sebastian Vettel qui occupe par ailleurs la tête au classement général des pilotes avec un seul point d'avance sur Lewis Hamilton, le champion en titre. Au classement constructeurs, Mercedes est toujours à la premiere place devant Ferrari.