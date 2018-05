Tennis : À Roland-Garros, Serena Williams sort les griffes

Voilà deux ans que l'on avait plus vu l'Américaine aux 23 trophées du Grand Chelem. Maman d'une petite Olympia depuis septembre dernier, Serena Williams est donc revenue pour la première fois sur la terre battue parisienne depuis sa finale perdue en 2016 face à l'Espagnole Garbine Muguruza. Hier, elle s'est imposée en deux sets face à la Tchèque Kristyna Pliskova, 7-6, 6-4, le tout dans une tenue qui a fait parler d'elle.

Une tenue indispensable pour sa santé

Malgré la forte chaleur, Serena Williams est apparue en combinaison noire, qui était non sans rappeler "Black Panther", le comic récemment adapté au cinéma. Elle-même s'en est amusée en conférence de presse, en disant qu'elle avait toujours voulu être une super-héroïne. Mais bien évidemment, cette combinaison a son importance, surtout depuis la naissance de sa fille :

La délivrance pour Serena Williams après sa première victoire en deux ans.

"J'ai eu beaucoup de problèmes de caillots de sang au cours de ces 12 derniers mois. La combinaison a effectivement une fonctionnalité. J'ai beaucoup porté de pantalons quand je joue, cela me permet d'avoir une bonne circulation du sang. C'est une combinaison amusante, mais aussi fonctionnelle, et elle me permet de jouer sans problème."

Autre retour gagnant, celui de Maria Sharapova. Lauréate en 2012 et 2014, la "Tsarine" avait raté les deux dernières éditions, notamment suite à une suspension de 15 mois pour dopage au meldonium. Maria Sharapova qui s'est imposée en trois sets contre la Néerlandaise Richel Hogenkamp, 6-1, 4-6, 6-3. Parmi les autres victoires du jour, on peut noter les qualifications d'Angelique Kerber, Garbine Muguruza et Caroline Garcia. Chez les hommes, ça passe pour Rafael Nadal, tout comme pour Marin Cilic, John Isner ou encore le Sud-Africain Kevin Anderson.

Première victoire à Roland-Garros pour Angelique Kerber depuis 2015.

Richet toujours devant au Cameroun

En cyclisme, suite de la 15ème édition du Tour du Cameroun, dont la 4ème étape s'est disputée hier, 75 kilomètres entre Douala et Limbe. C'est le Slovaque Martin Haring qui s'est imposé, en 1h53min41sec, devant le Rwandais Patrick Byukusenge et le Bulgare Radoslav Konstantinov. Le Camerounais Clovis Kamzong est 7ème, l'Ivoirien Isiaka Cissé 12ème. Au classement général, le maillot jaune est toujours la propriété du Français Noël Richet. Repos aujourd'hui : la cinquième étape aura lieu demain, 121 kilomètres entre Mbanga et Bafang.