Tchad: un forum inclusif sans l'opposition

Au Tchad, le forum institutionnel initié par le président Idriss Déby, censé regrouper toutes les forces vives du pays autour de la même table, a été boycotté par l'opposition et une grande partie de la société civile. Pourtant à l'ouverture lundi de ce forum, le président tchadien a parlé d'un forum inclusif. Dobian Assingar est représentant en Afrique Centrale de la fédération internationale des droits de l'homme (FIDH).

DW: Qu'est qui a poussé l'opposition et la société civile à refuser de prendre part à ce forum qui doit accepter la modification de certaines dispositions de la constitution ou l'administration tchadienne?

Dobian Assingar : Que ce soit l'opposition politique ou la société civile indépendante, nous avons eu totalement raison dès le départ de dire non à ce forum parce que nous n'y croyions pas. Il n'y a pas un intérêt de ce forum pour le pays. Le président Déby voudrait absolument faire passer ce forum pour instaurer une monarchie voire une dynastie dans ce pays. C'est comme cela que j'interprète les choses. Ce pays a trop souffert déjà de la mal-gouvernance, il y a beaucoup d'injustices dans le pays. Quelle légitimité peut-on maintenant tirer de ce forum quelles que soient les recommandations ou les résolutions prises?

DW : Monsieur Dobian Assingar, le président Déby a réussi à organiser son forum et les réformes souhaitées seront appliquées avec ou sans vous.

Dobian Assingar : Ca ne fait rien. Il le fera. C'est pour cela que nous avons appelé à la conscience citoyenne des Tchadiens. Ils n'ont pas compris. Il va l'appliquer. Il y aura encore plus de douleurs dans ce pays qu'autrefois. Le pays sera encore plus à genoux. Déby n'a qu'à l'appliquer comme il veut. Mais de toutes les manières, tous ceux qui ont agi dans l'histoire d'un pays, un jour ou l'autre, ça les rattrape. Ils auront à rendre compte qu'ils le veuillent ou non. Déby n'est pas éternel, son pouvoir n'est pas éternel. Mais le Tchad est éternel.

DW : Alors que comptent faire l'opposition et la société civile après ce forum?

Dobian Assingar : Déby a son forum, maintenant on attendra de savoir ce qu'il va faire avec les résolutions et les recommandations issues de ce forum de reforme institutionnelle. Tout cela c'est du bluff. En fait, il n'a qu'à le faire et on verra bien jusqu'où il va aller. C'est tout. Pendant deux semaines il y a des quartiers entiers qui n'ont pas d'eau à boire. Et on organise des forums comme celui-là inutilement, qui coûtent des milliards. C'est du délire. Mais où est-ce qu'il veut nous conduire dans ce pays-là, qu'il nous le dise.