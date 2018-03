Tchad : le forum national très controversé

Le forum supprime dans la réforme institutionnelle le poste de Premier ministre. Idriss Déby, qui est au pouvoir depuis 28 ans, va pouvoir se représenter pour deux autres mandats supplémentaires de six ans chacun.

Selon l'écrivain Thomas Dietrich, ceci n'est pas un bel exemple pour la jeunesse africaine qui aspire à plus de démocratie et à une véritable alternance. On passe ainsi à un régime hyper-présidentiel.

Pour l'analyste et écrivain français, outre ces réformes qui donnent désormais tous les pouvoirs à Idriss Deby, ce forum a tout de même quelques aspects positifs. "Il y a par exemple la création d'un haut conseil des autorités traditionnelles intégré dans ce conseil. C'est intéressant", dit-il.

"Le fait aussi de vouloir rationaliser l'organisation territoriale du Tchad qui, pour l'instant,est une sorte de méli-mélo - personne ne comprend plus rien - et de réduire à deux échelons de collectivités territoriales à savoir les provinces et communes. C'est intéressant. Sauf que tout cela, ce sont des mesures cosmétiques qui accompagnent une seule et même volonté, celle d'un homme de s'éterniser ad vitam aeternam au pouvoir. Et on peut le regretter", conclut Thomas Dietrich.

Un forum qui pourrait de nouveau diviser le pays

Par ailleurs, l'opposition continue de rejeter ce forum institutionnel qui a coûté des milliards, à une période où la conjoncture économique n'est pas favorable.

Pour le journaliste et politologue Seidik Abba, les conclusions du forum risquent de faire revenir dans le débat politique tchadien de vieux démons de la division. " Il y a un risque aujourd'hui que les groupes politico-militaires qui ont marqué une sorte de parenthèse reviennent sur le terrain et que le pays connaisse encore des situations difficiles comme il en a déjà vécues", prévient-il.

"C'est cela qu'il faut éviter. On espère que le pouvoir comme l'opposition auront la sagesse d'éviter que le pays en arrive là, puisque déjà affaibli économiquement, s'il en arrive encore à une confrontation militaire ça peut conduire à une déstabilisation du Tchad. Et comme le Tchad est un verrou de cette partie de l'Afrique, il y a des risques que toute la sous-région soit déstabilisée".

Malgré sa manne pétrolière, la population du Tchad vit dans une extrême pauvreté. Le pays est 186 ème sur 188 au classement de l'indice de développement humain dans son édition 2016.