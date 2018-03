Taxes sur l′acier et l′aluminium, le bras de fer entre USA et UE continue | International | DW | 23.03.2018

"C'est une importante et bonne nouvelle pour tous les employés de l'industrie de l'aluminium et de l'acier, mais aussi parce que le commerce libre et équitable entre l'Europe et les Etats-Unis est très important et nous devons tout faire pour éviter une escalade."

C’est ainsi qu’a réagi le ministre allemand de l’Economie, Peter Altmeier, à l’annonce par Washington de la suspension provisoire des taxes de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium de plusieurs de leurs partenaires importants, dont l'Union européenne.

Et si le ministre parle d’éviter une escalade, c’est que l’annonce ne correspond pas vraiment aux attentes. Les dirigeants européens, réunis en sommet à Bruxelles, ont ainsi averti : l'Union européenne "se réserve" toujours le droit de répliquer à d'éventuelles taxes américaines sur l'acier et l'aluminium, si elle n'en est pas exemptée de manière "permanente".

Des relations tendues

Du nationalisme aux dépenses de l'OTAN, les relations transatlantiques sous le président américain Donald Trump n’ont jamais été aussi tendues qu’actuellement. Le président américain se montrant parfois ouvertement hostile à l'Europe et à l'alliance transatlantique. Anthony Gardner était l'ambassadeur américain du président Barack Obama auprès de l'UE de 2014 à 2017, pour lui:

"Les Etats-Unis, sous Donald Trump, ont une vision révisionniste de l'histoire et considèrent que l'ordre multilatéral fondé sur des règles a miné les intérêts américains, ce que je trouve profondément inexact."

Pour Anthony Gardner, l'intégration par Trump de slogans comme "America First" et "Make America Great Again" est troublante. Michelle Egan professeur à l'American University estime pour sa part que "le génie est sorti de la bouteille dans le sens du nationalisme". Il affime "que les gens prennent des positions de nationalisme et de protectionnisme aux Etats-Unis et maintenant ils ont Trump qui est leur voix."

Si les taxes envisagées par Washington à l’endroit des pays de l'Union européenne entraient un jour en application, Bruxelles affirme avoir déjà préparé une liste de produits américains emblématiques, comme le beurre de cacahuète ou les motos, qui pourraient à leur tour être visés par des taxes.