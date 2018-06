Situation toujours bloquée à Madagacar

L'ancien président malgache devenu opposant, Andry Rajoelina a appelé dimanche dernier le nouveau gouvernement de coalition à publier au plus vite la date des élections anticipées. L'opposition a saisie fin mai, la Haute Cour constitutionnelle (HCC), qui est la plus haute instance juridique du pays. Celle-ci avait accéléré le calendrier électoral en exigeant que les élections présidentielle et législatives soient organisées d'ici la fin de la saison sèche, c'est-à-dire d'ici septembre-octobre, et non plus à la fin 2018, comme initialement prévu.

Or, selon nos sources, le Président malgache Hery Rajaonarimampianina et son parti, le Mapar préfèreraient organiser le premier tour de ces deux élections (législatives et présidentielle) mi-novembre. Ce qui aura pour conséquences de repousser le second tour et les résultats à la fin de l’année. Une option qui ne respecterait pas l’avis de la HCC. Car, les élections se tiendraient en pleine saison des pluies.





Pour tenter de trouver un modus vivendi, des discussions sont en cours entre la Présidence, le gouvernement et la CENI. L’avis de la Haute Cour constitutionnelle sera-t-il respecté ?

Cliquez sur la photo ci-dessus pour écouter l’entretien que nous a accordé à ce sujet, Sylvain Rabetsaroana, ancien Sénateur et candidat à la présidentielle de 2013.