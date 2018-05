Satisfectit des autorités burkinabè dans la lutte antiterroriste

L'opération lancée dans la nuit de lundi à mardi a permis de déloger trois présumés terroristes retranchés dans une mini villa qu’ils avaient louée dans la périphérie de Ouagadougou.

Ils détenaient un important lot d’armements constitué entre autres de mitrailleurs, de grenades, de cordons détonants… Trois assaillants ont été abattus. Un autre a été capturé. Un gendarme est par ailleurs mort suite à ses blessures. On dénombre également 5 personnes blessées.

De l’avis du ministre de la sécurité Clément Sawadogo, l’armée burkinabè agit avec efficacité en toute discrétion contrairement aux critiques émises à son endroit.



" Naturellement l’opération qui a été menée contre nous le 2 mars n’a pas pris fin le 2 mars. L’enquête s’est poursuivie, les renseignements se sont poursuivis. Et ces renseignements nous ont conduits à la détection d’un groupe dans notre capitale précisément dans l’arrondissement 11. Depuis un certain temps nos forces de défense et de sécurité ne dorment pas…les patrouilles, les fouilles (sont observées NDLR)… Eux aussi (les terroristes NDLR) affinent leurs méthodes. Sinon le travail il est fait et chaque jour que Dieu fait, nous arrêtons des gens. On vous l’a dit, l’opération que nous avons mené récemment à la frontière avec les trois pays du côté sud de notre territoire c’est-à-dire avec le Bénin, le Togo et le Ghana nous a permis d’interpeller beaucoup de personnes et de saisir des éléments dangereux, des explosifs, des fusils, du matériel en somme interdit et dangereux."

Cliquez sur l'image ci-dessus pour écouter le ministre de la sécurité intérieure Clément Sawadogo.