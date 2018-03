Sarkozy, Kadhafi et les achats d′armes | International | DW | 21.03.2018

L'ancien président français Nicolas Sarkozy (de 2007 à 2012) a passé une deuxième journée en garde à vue à Nanterre, en région parisienne, ce mercredi. Dans la nuit de mardi à mercredi, il a quitté les policiers pour passer la nuit hors des bureaux de l'Office qui l'auditionne, avant de revenir ce mercredi aux environs de 8 heures, heure française.





En attendant la décision des juges, de nombreux analystes établissent un lien entre la campagne militaire conduite par la France, qui a emporté le régime Kadhafi, et des promesses d’achats d’armes que n’auraient pas honorées l’ancien dictateur. On écoute sur ce point le journaliste et écrivain français Antoine Glaser. Il est interrogé par Eric Topona.

Pour écouter l’interview, cliquez sur la photo ci-dessus.