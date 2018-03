Sarkozy en garde à vue, auditionné dans l′enquête sur les soupçons de financement libyen de sa campagne en 2007 | International | DW | 20.03.2018

Affaire Habré: la France et les Etats-Unis auraient-ils pu empêcher les crimes?

Que savaient la France et les Etats-Unis des crimes commis au Tchad sous le pouvoir d'Hissène Habré? Quels rôles ont-ils joué aux côtés de la Direction de la Documentation et de la Sécurité (DDS), la fameuse et redoutable police politique? Pourquoi ce procès est-il historique? Aurait-il été possible sans le concours surtout financier des Occidentaux?