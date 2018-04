Sénégal: un proche de Khalifa Sall condamné à deux ans de prison

Barthélémy Dias, un dissident de la majorité présidentielle et ancien député, a été inculpé pour outrage à magistrat, discrédit sur l'ordre judiciaire et une décision de justice et avoir provoqué un "attroupement non armé". Barthélemy Dias aurait nié avoir fait un appel au renversement du régime de Macky Sall. Selon ses avocats, son seul tort est d'avoir invité les Sénégalais à "sortir dans la rue pour manifester contre l'injustice".





Pour l’opposition, il s’agit d’un acharnement du pouvoir sur le clan de Khalifa Sall. Des allégations que réfute l’ancienne Premier ministre Aminata Touré, qui est par ailleurs l’envoyée spéciale du président Macky Sall. Elle est interrogée par Eric Topona. Cliquez sur l'image pour écouter ses propos.