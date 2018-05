Rumeur d'Ebola à Kinshasa : les autorités démentent

Un vent de panique s'est installé mercredi à Kinshasa, après des rumeurs faisant état d'un cas d'Ebola admis à l'hôpital général de la ville. Mais la rumeur a été vite démentie par le ministère de la sante et l'OMS. "Ce n'est pas un cas suspect, c'est une alerte. Des équipes font donc des investigations", explique le Docteur Allarangar Yakouide, représentant de l'OMS en RDC. Le ministère congolais de la Santé et l'OMS recommandent cependant à la population de Kinshasa et de l'Equateur de rester en alerte et vigilante, en observant strictement les mesures d'hygiène.

Bilan en hausse

Ce jeudi 24 mai, le dernier bilan des autorités fait état de 30 personnes touchées, dont 8 décès. Cet accroissement du nombre des malades inquiètes la population de Kinshasa et surtout Mbandaka chef-lieu de la province de l'Equateur. Certains habitants disent tout ignorer sur la maladie et d'autres décrient la faible sensibilisation communautaire. "C'est vraiment inquiétant parce que la population ne sait pas comment se préserver de ce virus", réagit un habitant. "Ici à Mbandaka on n'a même pas eu de sensibilisation", dit un autre.

"Stop aux rumeurs"

Le ministère de la sante demande à la population kinoise d'éviter de propager des rumeurs et informations non revivifiées qui risquent de créer la panique et de nuire à l'efficacité de la riposte contre l'épidémie. Il dit avoir déployé ses équipes de brigade sanitaire le long du fleuve tout comme aux différents points d'entrée de la capitale et d'autres villes.