Regain de tension en Centrafrique

En République centrafricaine, au moins deux personnes ont été tuées dimanche Lors d'échanges de tirs, dans le quartier musulman du PK5 et des quartiers voisins. La veille déjà, des tirs avaient été échangés entre les forces de sécurité centrafricaines et des hommes armés venus du PK5. Ces affrontements surviennent en pleine résurgence de tensions, non seulement dans la capitale où l'attaque d'une église, mardi dernier, a déclenché une vague de colère, mais aussi dans plusieurs provinces du pays. Des tensions qui préoccupent le représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU en Afrique centrale. François Lounceny Fall qui s'exprime à propos de l'engagement de la Minusca pour contrôler les débordements violent notamment dans la capitale.

Soldat de la Minusca dans le quartier PK5 de Bangui en 2014



Et malgré les tensions dans la capitale centrafricaine, environ 3.000 personnes ont assisté aux obsèques des personnes tuées mardi dernier dans l'attaque de l'église de Fatima. Le président Faustin-Archange Touadéra et son Premier ministre Simplice Sarandji ont assisté à la cérémonie. Les violences avaient fait 24 morts et plus de 170 blessés.