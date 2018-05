RDC: le retour d'Ebola inquiète les autorités

Dans un communique publié mardi, le ministère de la Santé s’est alarmé de la résurgence de cette épidémie, qui en est à sa neuvième apparition en République démocratique du Congo depuis 1976. Depuis quelques jours, une équipe du ministère de la Santé, accompagnée par celle de l'Organisation mondiale de la santé et de Médecins sans frontière, est donc à Bikoro, l'épicentre de l'épidémie Ebola. Une zone de forêt équatoriale, frontalière du Congo-Brazzaville, située à environ 600 km au nord-ouest de Kinshasa.

Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Congolais Lambert Mendé Omalanga se dit très préoccupé. "Nous avons beaucoup d’inquiétudes, parce que ce qu’ils appellent le niveau de létalité a atteint 80% dans cette petite localité de Bikoro. Comment expliquer ces choses là ? Ce sont des maladies qui arrivent comme des calamités. Je pense qu'en Afrique, nous sommes (NDLR, en RDC) les meilleurs avec le docteur Jean-Jacques Muyembe et les autres. D’ailleurs, souvent nos frères africains font appel à nos équipes, parce qu’elles ont une très longue expérience là-dessus," conclut le porte-parole du gouvernement.

Les getes qui sauvent

"La réapparition du virus est due à un déficit d’information", rétorque pour sa part le Docteur Danny Badila. Ce médecin traitant dans la ville-province de Kinshasa rappelle par ailleurs quelques mesures préventives. "Pratiquer les mesures d’hygiène élémentaire : bien cuire les aliments, se laver correctement les mains avec des désinfectants. Nos populations qui sont dans l’arrière-pays peuvent utiliser même de la cendre qui a aussi un effet désinfectant. Et éviter de manipuler les cadavres et aussi éviter la consommation de viande qui provient de la chasse dans des zones suspectes de cette épidémie. En outre, lorsqu’on observe un membre de la communauté qui présente des fièvres ou une quelconque hémorragie, les proches doivent contacter au plus vite le centre de santé le plus proche pour une meilleure prise en charge et aussi ne pas rester en contact avec la personne qui est suspecte, qui développe la fièvre ou ce genre d’hémorragie," insiste le médecin.

Entre 2013 et 2016, l’épidémie Ebola avait tué plus de 11.300 personnes sur 29.000 cas recensés en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone. Le virus a été découvert pour la première fois en 1976 dans l’ex-Zaïre, l’actuel RDC.