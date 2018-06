RDC : Affaire "Stoupis vs Katumbi", le juge Jacques Mbuyi Lukasu témoigne

Des individus armés ont fait irruption à son domicile et l’ont criblé de balles à l’abdomen et des bouteilles cassées sur sa tête. Le drame s’est déroulé à son domicile de Lubumbashi, dans la nuit du 18 au 19 juillet 2017. Le magistrat n'a aucun doute : c’est le pouvoir de Joseph Kabila qui a commandité la tentative d'assassinat. Jacques Mbuyi Lukasu s’apprêtait en effet à statuer sur l’affaire "Stoupis vs Katumbi".





Selon l’Institut de recherche en droits humains (IRDH), Jacques Mbuyi Lukasia aurait subit des opérations chirurgicales : élimination d’une partie de l'intestin grêle et du rectum, la colostomie temporaire (un transit intestinal vers un appareillage spécifique extérieur), des greffes des muscles de l’abdomen et des fessiers, le nettoyage général du sang par des transfusions à répétition dues à une grave septicémie (infection générale du sang causée par des balles empoissonnées), des multiples séances de dialyse ainsi que des soins des grosses plaies causées par l’explosion des balles à leurs sorties du corps.

Cliquez sur la photo ci-dessus pour écouter le témoignage de Jacques Mbuyi Lukasu.