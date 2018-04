Ras-le-bol des victimes du régime Habré

Tchad : oú est passé l'argent du pétrole ?

Depuis la réélection contestée du président Idriss Déby Itno pour un cinquième mandat, des mesures d'austérité sont entrées en vigueur car les finances du pays sont au plus mal. Le pétrole ne rapporte plus comme avant. Les syndicalistes grognent et une année blanche menace. Mais comment le Tchad en est-il arrivé là ?