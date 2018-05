Ras-le-bol des habitants de Beni face à l'insécurité

Les rebelles ougandais de l'ADF font encore parler d'eux dans la région de Beni, dans l'est de la RDC. Ils ont tué dix personnes, pillé pharmacies et boutiques et incendié un véhicule.

En arrivant à Mangboko, l'un des quartiers que compte la cité de Mbau, située à près de vingt kilomètres au nord de Beni, la seule chose qu'on peut lire sur les visages des habitants, c'est la tristesse et désolation.

Ici, les habitants sont fatigués des tueries qui sont l'œuvre des rebelles ougandais de l'ADF, qui n'épargnent aucune vie ou presque lors de leurs passages dans la région.

Deux jours de deuil pour faire pression sur Kinshasa

Pour compatir avec les familles des victimes de ce énième massacre, la société civile du secteur de Beni-Mbau a décrété deux jours de deuil, en attendant d'autres dispositions pour exercer une pression sur les autorités de Kinshasa afin qu'une solution soit trouvée dans l'immédiat aux tueries dont sont victimes les habitants de Beni, ville et territoire.

Le massacre du week-end passé a lieu à peine un mois après celui de Ngite, dans le même secteur. Cinq personnes avaient été tuées et leurs biens emportés par les rebelles ougandais.

Les habitants de Beni ville et territoire réclament l'implication de la communauté internationale pour mettre fin aux exactions des terroristes ADF, dont les massacres ont coûté la vie à près de 2000 personnes depuis octobre 2014.