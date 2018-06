Réduction des pesticides et insecticides, un impératif pour préserver l'environnement

Pour cette année 2018, le thème de la journée mondiale de l'environnement encourage à réduire la production et l’usage des plastiques, notamment les sacs et emballages plastiques.

Mais d'autres problématiques restent également importantes. Parmi elles, la réduction de l’usage des pesticides et insecticides dans l'agriculture en Afrique.

La réduction des pesticides est donc un impératif pour préserver l'environnement et la biodiversité. C'est ce qu'explique Brice Sohou, il est spécialiste des risques et catastrophes à l’université de Liège et membre du laboratoire de l’unité de recherches sur l’érosion côtière de l’Université de Montréal.

Cliquez sur l'image ci-dessus pour écouter ses explications.