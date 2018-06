Quand Boris Becker et son passeport diplomatique ennuient Bangui

Boris Becker, s’est exprimé sur l’affaire du passeport diplomatique qui lui aurait été délivré par l’ambassade de Centrafrique à Bruxelles. Alors que la véracité du document fait débat, Boris Becker confirme son existence.

L'ex-tennisman Boris Becker a bien un passeport diplomatique centrafricain

L’ancien champion prétend bénéficier du fait de son statut de diplomate d’une immunité diplomatique… qui pourrait lui permettre notamment d’échapper au fisc qui lui réclame des arriérés.

Extrait de cette interview postée hier sur internet. Boris Becker répond à Christian Hiller von Gaertringen pour le "Top Magazin Frankfurt" :

Boris Becker déclare avoir „été nommé en avril dernier par Son Excellence le Président Touadéra comme attaché pour le sport, la culture et les affaires humanitaires, en présence de l’ambassadeur. Je suis très honoré de cette tâche que l’on m’a confiée.

Il est vrai que mon statut de diplomate me confère certains privilèges, comme l’immunité dans certains cas. Il faudra vérifier. Mais ce n’est pas ce qui m’importe le plus. Ceci dit, c’est une réalité, un fait : je suis aujourd’hui diplomate de Centrafrique.

J’ai reçu personnellement le passeport de l’ambassadeur Dede à Bruxelles, au mois d’avril. Je ne peux rien dire d'autre."





Le ministre des Affaires étrangères, Charles Armel Doubane, a démenti sur notre antenne le fait que Boris Becker aurait reçu un passeport diplomatique. Cette affaire relance les conditions parfois douteuses de délivrance des passeports dans le pays.

