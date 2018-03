Procès du putsch manqué de 2015 au Burkina: Bénéwendé Sankara confiant | Afrique | DW | 22.03.2018

Info matin (07.00 TU) du 27.02.2018

Ouverture à Ouagadougou du procès des généraux, Gibril Bassolé et Gilbert Diéndéré et de 82 autres accusés du putsch manqué en 2015. Au cœur de ce procès, des écoutes téléphoniques impliquant le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro. Eclairages et analyses dans ce journal... Au niger, certains s’interrogent sur l’indépendance de la justice dans leur pays...