Poutine plébiscité en Crimée | International | DW | 19.03.2018

Dans les rues de Sébastopol, impossible de passer à côté de l'élection du président russe. En plus des innombrables affiches éditées par la Commission électorale, des haut-parleurs répètent les mêmes appels à se rendre aux urnes. Standards soviétiques et chants patriotiques inondent le centre-ville. Igor a 38 ans, il est soudeur. Il ressort du bureau de vote avec à la main son passeport, et des souvenirs. "Voici un aimant et une médaille, Sébastopol et la Russie, pour toujours ", lance-t-il avant de poursuivre : " je suis né et j'ai grandi ici. Il y a eu un référendum en Crimée, et nous sommes passés en Russie. Tout le monde a voté pour cela. Le fascisme ukrainien, non merci. Et puis je vois que la ville se développe, on construit des routes, un pont… Et on sera bientôt approvisionné en énergie. Mon choix était évident."

Enthousiasme démesuré

Les électeurs sont accueillis avec des beignets et du thé. Les plus jeunes participent à un concours en se photographiant. L'ambiance se veut festive. L'identité des candidats en lice n'a aucune importance. Si les gens se déplacent pour voter, c'est pour apporter leur soutien à Vladimir Poutine. Andreï vend des excursions en bateau sur le port. Pour lui, " c'est la confirmation du rattachement. Ici, tout le monde soutient Vladimir Poutine parce que nous avons ici des militaires. On modernise l'armée, on achète de nouveaux équipements, on a augmenté les salaires, résolu les problèmes de logement des militaires. Et puis il ne s'agit pas uniquement d'une question matérielle, je dirais même que c'est davantage une aspiration spirituelle."

Vu de Moscou, le taux de participation et le score de Poutine sont particulièrement importants. Ils doivent montrer au monde que le peuple de Crimée le suit et légitimer la politique du Kremlin.