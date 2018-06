Niger : pourquoi les acteurs de la société civile sont-ils maintenus en détention ?

Ils sont en détention préventive dans plusieurs prisons du pays, dans l’attente de leur procès. Détenus depuis mi-mars, ces acteurs sont poursuivis pour plusieurs chefs d’inculpation : organisation et participation à une manifestation interdite et complicité de destruction de biens publics et privés.

Malgré les dénonciations d'une trentaine d'ONG, les acteurs de la société civile nigérienne sont toujours en prison. Mais pour le ministre de la défense Kalla Moutari, le Niger n'a pas de leçon à recevoir de la part de ces ONG.



Cliquez sur l’image pour entendre les explications du ministre nigérien de la Défense, Kalla Moutari.