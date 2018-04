Netanyahu rejette l'accord sur les migrants africains

L'accord signé entre le HCR et Tel-Aviv prévoyait la réinstallation, dans des pays occidentaux, de plus de 16 000 Soudanais et Erythréens vivant en Israël. En échange, l'Etat hébreu s'engageait à donner un titre de séjour à un nombre équivalent de migrants restant sur son territoire. Mohamed Kadamy, opposant djiboutien, dénonce l'attitude du Premeir ministre israélien vis-à-vis des migrants est-africains.

Cet épisode a suscité des critiques de tous bords à l'encontre de Benjamin Netanyahu: dans un premier temps, elles sont venues de la droite -son propre camp-, lorsqu'il a annoncé lundi l'annulation du programme initial d'expulsions et son remplacement par l'accord avec le HCR. Puis la gauche a pris le relais quand il a fait volte-face en soirée, en suspendant ce nouvel accord.