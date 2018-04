Muhammadu Buhari à la maison blanche

Les échanges entre les deux hommes doivent porter sur des sujets d'ordre économiques et sécuritaires. La question d'une gouvernance démocratique au Nigeria devrait également s'inviter dans le débat alors qu'une élection présidentielle est prévue en février 2019 dans le pays. Mais la rencontre sera scruté à la loupe après la polémique causée par le président américain qui avait évoqué des "pays de merde" au sujet de Haïti et des pays africains et le limogeage du secrétaire d’État Rex Tillerson alors qu’il se trouvait en pleine visite officielle au Nigeria pour sa première tournée africaine.

Pour Hermann Cohen enseignant au département d'études africaines de l'Université Johns Hopkins à Washington, le fait que Donald Trump reçoive Muhammadu Buhari n'est pas un hasard. Cliquez sur la photo ci-dessus pour écouter son décryptage.