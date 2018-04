Afrique

Moussa Mara pour une nouvelle gouvernance politique

L'ex-Premier ministre malien et candidat à la prochaine élection présidentielle croit en ses chances. Pour lui, le Mali est mal gouverné et l'Europe ne doit pas se préoccuper de l'arrivée des migrants et se barricader.

Écouter l'audio 07:19 Moussa Mara : "Le gouvernement actuel est à 20% de l'application de l'accord de paix"

Les manœuvres militaires "Flintlock 2018" qui se déroulent dans l'ouest et le nord du Niger avec 1.500 militaires africains, européens et américains, relancent le débat sur la présence militaire occidentale. Pour l'ex-Premier ministre malien Moussa Mara , de passage en Europe, les pays européens devraient se préoccuper de mieux réguler le flux des migrants mais il ajoute que les pays africains ont aussi leur responsabilité. L'occasion aussi pour le candidat à la présidentielle du 29 juillet, de parler de la gestion du Mali, ses relations devenues mauvaises avec le président Ibrahim Boubacar Keita qu'il a servi en tant que Premier Ministre entre avril 2014 et janvier 2015 et ses relations avec l'actuel Premier Ministre Soumeylou Boubeye Maiga. Pour écoutez l'interview, cliquez sur l'image principale de l'article !

