Mondial 2026 : l'Afrique du Sud tourne le dos au Maroc

Citée par le journal sud-africain Times Live, la ministre Tokozile Xasa n’a pas mâché ses mots. "Nous sommes très clairs sur le fait que nous ne pouvons pas soutenir le Maroc", a-t-elle dit.

Une décision lourde de conséquences. L’Afrique du sud est le seul pays à avoir organisé la Coupe du monde sur le sol africain, et de ce fait son influence pourrait profiter à la candidature commune des Etats-Unis, du Canada et du Mexique.

À noter aussi que l'Afrique du Sud et le Maroc n’entretiennent pas de bonnes relationsen raison notamment du dossier de l'indépendance du Sahara occidental.

À l'approche de la Coupe du monde qui se tiendra en Russie, le pays fait toujours face à des cas de racisme dans les stades.

Plus de 80 incidents racistes ont été répertoriés autours des stades en Russie pendant la saison 2016-2017. Mais la Fifa se montre ferme. Une amende de 25 000 euros a été infligée à la Fédération russe de football.

L'international français Paul Pogba célèbre son but contre la Russie

C’est suite à des cris racistes proférés à l’encontre de certains joueurs français lors du match amical Russie-France en mars dernier.

"La fédération russe paiera cette amende, mais cette somme sera recouvrée auprès des personnes coupables des injures" a prévenu le président de la fédération russe, Alexander Alayev.

Le gardien de but allemand Manuel Neuer pourrait retrouver la pelouse.

Le gardien de Bayern, Manuel Neuer

Le champion du monde a été aperçu mardi en entrainement avec son club, le Bayern Munich. Alors que son équipe s’apprête à jouer la finale de la Coupe d’Allemagne contre l’Eintracht Francfort le 19 mai, Manuel Neuer est resté sceptique sur sa participation et d'ajouter: "Je veux m’améliorer tous les jours en essayant de me remettre en forme aussi rapidement que possible".

Le Paris Saint-Germain a remporté mardi la Coupe de France face aux Herbiers (2-0). Une finale inédite qui a opposé le leader du championnat français, le PSG, à une modeste équipe des Herbiers qui luttent pour se maintenir en 3e division.