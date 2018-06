Mondial-2018: la Tunisie chute face à l'Angleterre, le Sénégal espère un nouvel exploit

Les Lions de la Teranga jouent à 15h00 TU contre la Pologne. Après l'Egypte, le Nigeria, le Maroc et la Tunisie qui se sont tour à tour inclinés dans leurs matches d'ouverture, le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé ne croit pas subir le même sort:

"On n'est pas venu juste pour participer, mais pour faire un bon parcours, on l'a démontré en 2002" a-t-il dit.

Dans le groupe H dont font partie le Sénégal et la Pologne, le Japon va jouer à 12h00 TU contre la Colombie, l'une des équipes favorites du groupe.

À 18h00 TU ce sera le choc Egypte-Russie, un match comptant pour un deuxième tour dans le goupe A.

Un match auquel va participer la vedette des Pharaons et attaquant de Liverpool Mohamed Salah.

La Tunisie chute face à l'Angleterre

L'entame de la rencontre a été essentiellement dominée par de demonstrations techniques, un spéctacle de haut niveau dont ont fait preuve les deux équipes. Après quelques bonnes occasions non concrétisées dans la première dizaine de minutes, c'est le buteur incontournable Harry Kane qui a ouvert le score chez les Britanniques.

Une avance certes, mais qui n'a pas du tout découragé les Aigles de Cathage: Egalisation à la 35e minute grâce à un penalty exécuté par Ferjani Sassi.

L'attaquant britannique Harry Kane double la mise

La seconde période dominée par les Britanniques.

Les joueurs de Gareth Southgate ont intensifié les assauts sans véritablement parvenir à dissuader les joueurs tunisiens, repliés sur le défensif.

Mais l'expérience a fini par payer. Les Aigles de Carthage se sont finalement inclinés dans les arrêts de jeu par une tête décisive encore de l'inévitable Harry Kane , l'attaquant de Tottenham qui a doublé la mise dès son premier match.



L'entraineur britannique Gareth Southgate analyse ce bon match: "La performance a été très bonne, nous avons créé beaucoup de bonnes occasions en première période, autant que je m'en souvienne. Il y a eu un pénalty , qui a permis a l'équipe adverse de revenir au score. Mais nous avons pris une décision très sévère et gardé notre sang-froid ce qui m'a plu et dans la seconde moitié, nous avons dominé le jeu et gardé notre patience , cherché de bonnes opportunités plutôt que de tirer aveuglement dans le but, et ésperer une victoire." a -t-il dit.