Mohamed Salah, bientôt de retour avec l'Egypte

Alors que l'Egypte se déplace ce soir à Bruxelles pour y affronter la Belgique, les Pharaons devront se passer une nouvelle de Mohamed Salah, toujours convalescent suite à une blessure à l'épaule contracter en finale de Ligue des Champions. Néanmoins, la situation médicale de la star égyptienne inquiète de moins en moins le sélectionneur de l'équipe nationale, Hector Cuper.

Hector Cuper, sélectionneur de l'Egypte depuis 2015

" Il a bénéficié de très bons soins médicaux, ses exercices servent non seulement à soigner sa blessure à l'épaule, mais aussi à maintenir un bon niveau de forme physique, tout cela dans les limites de sa capacité à s'entraîner. Nous n'avons que de bonnes nouvelles, il y a de l'optimisme. Il devrait avoir récupéré dans les jours qui précédent le match contre l'Uruguay. Il nous rejoindra le 8 juin, nous l'espérons. Nous sommes presque certains qu'il sera présent pour le premier match contre l'Uruguay", a assuré, hier, l'entraineur argentin des Pharaons.

Israël-Argentine n'aura pas lieu

Le match entre Israël-Argentine, prévu samedi à Jérusalem, a été annulé sous la pression des Palestiniens qui avaient appelé Lionel Messi à ne pas y participer. L'annulation survient quelques heures après une mobilisation devant le terrain d'entraînement de la sélection argentine à Barcelone, où des militants palestiniens ont brandi un maillot de la sélection argentine maculé de peinture rouge sang.

Equipe de France : Emmanuel Macron met la pression sur les Bleus

Accompagné de sa femme Brigitte et de la ministre des sports Laura Flessel, Emmanuel Macron est venu rencontrer les Bleus dans leur centre d'entrainement. Il a été vu en compagnie de Paul Pogba, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Il s'est aussi entretenu individuellement avec le sélectionneur Didier Deschamps et le capitaine Hugo Lloris. Et juste avant de repartir, lors d'un échange avec les journalistes, il a tenu à rappeler que seule la victoire finale comptait pour une équipe comme la France. "Une compétition est un succès quand on gagne" a-t-il lâché.

Roland-Garros : Djokovic et Zverev passe à côté

Novak Djokovic félicite Marco Cecchinato

Chez les hommes, surprise hier à Paris avec la défaite de Novak Djokovic. Le Serbe, ancien numéro 1 mondial et vainqueur en 2016, a été défait par l'Italien Marco Cecchinato, numéro 59 mondial, sur le score de (6/3, 7/6, 1/6, 7/6). De son côté, Alexander Zverev est aussi tombé. L'Allemand, tête de série numéro 2, diminué par une blessure, a perdu face à Dominic Thiem (6/4, 6/2, 6/1). Enfin chez les dames, les Américaines Madison Keys et Sloane Stephens se sont toutes deux qualifiées pour les 1/2 finales.