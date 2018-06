Mission "Horizons" au service de l'humanité

C'est à partir du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan que les trois scientifiques se sont lancés dans leur aventure spatiale. Aux commandes du vaisseau russe Soyouz qui les transporte, il y a le cosmonaute russe Sergueï Prokopiev, 43 ans, qui effectue sa toute première mission dans l'espace. Pareil pour l'Américaine Serena Auñón-Chancellor, médecin de formation âgée de 42 ans. Même âge pour l'astronaute allemand Alexander Gerst, le chef de l'équipe qui en est à sa deuxième expérience. Il y a quatre ans il a séjourné six mois dans l'espace.

Dans le tweet ci-dessous de l'astronaute allemand Alexander Gerst surnommé "Astro-Alex", publié avant le décollage, on peut lire : "ultime message avant le départ, nous montons bientôt à bord du vaisseau. Prochain arrêt, ISS (Station spatiale internationale, ndlr) dans deux jours si tout se passe sans problèmes. Prenez soin de vous mes amis !"

La mission "Horizons" est prévue pour prendre fin au mois d'octobre. Ces trois scientifiques mettent leur vie en jeu, et cela devrait servir la bonne cause.

En effet comme toutes les missions spatiales, il est question de mettre directement l'être humain à l'épreuve plutôt que de se servir des animaux. Plusieurs expériences sont donc au programme. Et les résultats sont censés faire avancer la technologie sur terre.

Les bénéfices pour l'humanité

- Le séjour dans l'apesanteur favorise par exemple l'observation du phénomène de l'atrophie musculaire de plus près et dans un mode accéléré

- L'environnement isolé et stressant que représente l'espace de même que les perturbations affectant le sommeil permettent aux chercheurs de mesurer l'effet du stress sur le fonctionnement du système immunitaire

- Et l'observation de la terre grâce aux multiples survols permet de rassembler des « big data » c'est-à-dire des ordres de grandeur permettant de mesurer l'effet des changements climatiques mais aussi la propagation d'épidémies telle la grippe aviaire, pour ne citer que ces expériences.

Selon l'Astronaute Ulrich Walter, reçu mercredi matin (06.06.) dans une émission sur Youtube du Journal allemand die Zeit à l'occasion du lancement de la mission "Horizons", "il s'agit toujours réellement soit de mieux comprendre le fonctionnement de notre univers, ou d'apporter des réponses à des questions que nous nous posons sur terre."

Un programme bien ficelé

Les trois scientifiques seront accueillis par leurs collègues américain et russe qui sont sur place depuis le 21 mars. Et on sait déjà qu'il y aura une sortie dans l'espace dans une semaine, le 14 juin plus précisément, pour installer des équipements de communication sans fil et mener des expériences dans le domaine de la botanique.

Et les spationautes envisagent d'organiser leur propre match de foot le 15 juillet, jour de la finale de la Coupe du monde en Russie.