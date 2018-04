Merkel et Trump, une amitié impossible ?

Dans le cercle du pouvoir à Berlin, les attentes sont minimes. Au moins, on espère que les relations entre les Etats-Unis et l'Allemagne ne vont pas se dégrader plus qu'elles le sont actuellement. Un sujet qui fâche est l'imposition de taxes supplémentaires sur l'acier et l'aluminium. Angela Merkel cherche à convaincre Donald Trump d'accorder une exemption à l'Europe.

Moratoire jusqu'au 1er mai

Jusqu'ici, les pays européens sont épargnés de ces taxes. Mais ce n'est qu'à titre provisoire, puisque le moratoire concédé par Donald Trump expire d'ici le 1er mai sans qu'à Washington, il ne soit question d'une prolongation. Peu avant le départ d'Angela Merkel, certaines sources indiquaient que les Etats-Unis feraient au cas par cas.

Le député allemand Christian Lindner qui préside le groupe parlementaire des Libéraux au Bundestag souhaite, sur son compte Twitter, que la chancelière puisse convaincre Donald Trump qu'une nouvelle relation transatlantique vaut mieux qu'une guerre commerciale.

Outre le commerce, la sécurité fait partie des sujets qui fâchent. Washington fait pression sur Berlin et les autres partenaires de l'OTAN pour qu'ils paient plus pour la défense. Un message qui semble avoir été bien compris par Angela Merkel. "Les temps où nous pouvions compter sur les autres sont un peu révolus" avait déclaré la chancelière allemande lors du sommet du G7 en mai 2017 en Italie. Or le plan d'Angela Merkel pour une augmentation de 2% du budget de la défense a été retiré de l'accord de coalition gouvernementale sous la pression des sociaux démocrates. Aux Etats-Unis, la chancelière n'aura donc pas d'annonce concrète à faire sur ce plan.

Le nucléaire iranien

D'autres sujets difficiles devraient aussi s'inviter à la table lors du dîner de travail, tel que l'accord sur le nucléaire iranien dont les Etats-Unis menacent de se retirer. Une préoccupation pour l'Allemagne et la France. L'Union européenne redoute que la remise en cause de tels accords multilatéraux porte atteinte à la crédibilité de la communauté internationale.

La conséquence la plus redoutée est qu'il devienne plus compliqué de convaincre d'autres pays ayant les mêmes ambitions, d'abandonner leur plan d'armement nucléaire.

La visite de trois jours du président français - juste avant celle d'Angela Merkel - n'a pas apporté non plus un grand changement à la politique protectionniste de Donald Trump. Même si Emmanuel Macron a su cumuler son offensive de charme avec des moments de vérité comme lorsqu'il déclare devant le Congrès américain : "ce sont les Etats-Unis qui ont été à l'origine du multilatéralisme. Vous êtes encore ceux qui, aujourd'hui, devez le préserver et le réinventer."

Emmanuel Macron et Angela Merkel face à Donald Trump, le style n'est assurément pas le même. Macron sait jouer le jeu devant les caméras, Merkel pas. Les images de Trump et Merkel à la fin de leur rencontre sont alors assez révélatrices de l'état des lieux des relations transatlantiques.