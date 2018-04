Merkel à Washington pour convaincre Trump

Comme le président français, la chancelière allemande va sans doute évoquer la question du nucléaire iranien avec Donald Trump. Une question qui fâche. Christopher Ford le secrétaire d’Etat américain pour la sécurité internationale et la non-prolifération explique a ce sujet : "Nous ne cherchons pas à renégocier le Plan d'action complet conjoint, à le rouvrir ou à en changer les termes. Nous recherchons un accord supplémentaire qui recouvrirait en quelque sorte une série de règles supplémentaires permettant de répondre plus efficacement à ces défis."

Alors que Donald Trump semble se préparer à dénoncer le texte sur le nucléaire iranien avant la date limite du 12 mai, Angela Merkel, comme le président français, tentera de le convaincre que, faute d'une solution alternative, l'accord doit être préservé pour éviter que Téhéran reprenne sa quête de l'arme atomique.

La négociation risque d’être serrée, alors qu'Angela Merkel est présentée notamment comme proche de l'ancien président Barack Obama.

Les taxes sur l'acier et l'aluminium, autre pomme de discorde

Autre grand dossier sur lequel Donald Trump reste intransigeant : les droits de douane accrus sur l'acier et l'aluminium européens. Sur ce point, il semble qu’Angela Merkel ne se fasse pas trop d’illusion.

La négociation risque d’être serrée, d’autant qu’elle est présentée comme proche du prédécesseur détesté de Donald Trump, Barack Obama, et qu'elle est une femme.

Pour Julianne Smith, ancienne conseillère à la sécurité nationale du vice-président américain Joe Biden, "il est impossible de le dire avec certitude, mais on pourrait supposer que le président a des problèmes à traiter avec des femmes très fortes".

Dans tous les cas, en ce qui concerne les taxes douanières, les Européens ont déjà précisé que des mesures de représailles visant des produits emblématiques américains seraient imposées si Washington ne fait pas machine arrière.

Donald Trump de son côté a évoqué d'autres taxes punitives, notamment contre le secteur stratégique de l'automobile. Une mesure qui viserait en premier lieu l'Allemagne dont les excédents commerciaux semblent exaspérer le président américain.