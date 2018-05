Matchs nuls pour le Nigeria et la Tunisie

A Port Harcourt, le Nigeria a été tenu en échec hier par la République Démocratique du Congo, 1-1. Les Super Eagles ont ouvert la marque au quart d'heure de jeu par l'intermédiaire de William Troost-Ekong, avant que les Léopards n'égalisent en fin de match grâce à Ben Malongo.

Naïm Sliti et Anice Badri ont permis à la Tunisie de recoller au score contre le Portugal.

Les Aigles de Carthage coincent les champions d'Europe

Autre sélection africaine sur le pont hier soir, la Tunisie. Les Aigles de Carthage affrontaient le Portugal à Braga et se sont vite retrouvés menés 2-0 par les champions d'Europe, suite à des buts d'André Silva et de Joao Mario. Mais les Tunisiens ont fini par se réveiller et à recoller au score, grâce à Anice Badri puis Fakhreddine Ben Youssef. Score final 2-2. Un bon résultat pour la Tunisie, qui aura fort à faire dans son groupe G, où elle devra se frotter à l'Angleterre et la Belgique.

31ème pour Olivier Giroud avec les Bleus. L'attaquant français égale le total de Zinedine Zidane.

Dans les autres rencontres de la soirée concernant des équipes du Mondial, la France s'est imposée sans soucis face à l'Irlande 2-0, des buts d'Olivier Giroud et Nabil Fékir. L'Iran s'est inclinée 2-1 en Turquie, l'Arabie Saoudite a également perdu en Italie sur le score de 2-1. Enfin, le Mexique (futur adversaire de l'Allemagne) a été tenu en échec par le Pays de Galles, score final 0-0.

En cyclisme, la 15ème édition du Tour du Cameroun a démarré samedi dernier. Hier, la 3ème étape, qui devait se courir dans la ville de Douala, a dû être annulée, en raison des fortes pluies. La 4ème étape, 85 kilomètres entre Douala et Limbe, se courra aujourd'hui.

Cet été, Siya Kolisi sera le capitaine des Springboks lors de test-matchs contre l'Angleterre.

Un capitaine noir pour les Springboks

En rugby, c'est un véritable événement qui a eu lieu en Afrique du Sud. Pour la première fois de leur histoire, les Springboks vont avoir un capitaine noir. Siya Kolisi portera le brassard de l'équipe sud-africaine durant sa tournée d'été, au cours de laquelle elle affrontera l'Angleterre à trois reprises. C'est ce qu'a annoncé le sélectionneur Rassie Erasmus. Âgé de 26 ans, Siya Kolisi compte 28 sélections avec les Springboks, et est déjà capitaine de l'équipe des Stormers en Super Rugby (une compétition qui regroupe les meilleurs clubs de l'hémisphère sud et du Japon). Cette désignation est un grand pas pour le rugby en Afrique du Sud, un sport plutôt considéré comme réservé aux Blancs.