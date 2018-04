Afrique

Martin Ziguélé : "La crise en Centrafrique est une crise totale"

L'ancien Premier ministre de RCA et président du MLPC analyse les causes des violences qui déchirent Bangui et le reste du pays. Et souhaite "des actions concrètes" pour en sortir.

Écouter l'audio 08:15 'La paix se conquiert km² par km²' (Martin Ziguélé, député MLPC)

De nouvelles violences ont éclaté ce week-end à Bangui. Une attaque a visé la mission de l’ONU (Minusca) près de la route qui mène à la présidence, dans le centre-ville. Les casques bleus ont riposté. Dans le même temps, la Minusca et les forces centrafricaines (FACA) menaient une action conjointe dans le quartier PK5 de la capitale, à majorité musulmane, où se sont retranchés des groupes armés proches de l’ex-Séléka. Au moins deux personnes ont été tuées et une cinquantaine d’autres blessées. L’opération doit durer plusieurs jours. Ces derniers temps, Bangui est le théâtre d’un regain de violences. Dans le reste de la RCA, la situation est préoccupante aussi : onze provinces sur seize que compte le pays échappent au contrôle de l’Etat central. Martin Ziguélé, ancien Premier ministre et député du MLPC qu’il préside, revient au micro de Sandrine Blanchard sur les racines de la violence et la façon, selon lui, de la combattre. Cliquez sur la photo pour écouter l'entretien avec Martin Ziguélé.

