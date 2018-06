Malgré Neuer, l'Allemagne s'incline en Autriche

Samedi, à Klagenfurt, l'Allemagne affrontait l'Autriche. Une rencontre qui a été retardée de plus d'une heure et demie, en raisons des fortes pluies qui se sont abattues sur la ville autrichienne. La Mannschaft a bien débuté sa rencontre, en ouvrant le score grâce à Mesut Özil à la 11ème minute. Un but qui a eu le don de réveiller les Autrichiens.

Joachim Löw mécontent de ses joueurs

Voilà 32 ans que l'Autriche n'avait pas battu son "grand frère". En seconde période, David Alaba et les siens ont donc mis les bouchées doubles, et ont fini par être récompensés à la 53ème minute, grâce à une superbe volée du défenseur du FC Augsburg, Martin Hinteregger, qui n'a laissé aucune chance à Manuel Neuer, qui faisait son grand retour. Le numéro un allemand qui n'a rien pu faire non plus un quart d'heure plus tard sur le but d'Alessandro Schöpf, le milieu de terrain du FC Schalke 04. Victoire 2-1 de l'Autriche, qui met ainsi fin à plus de trois décennies de disette. A l'issue de la rencontre, le sélectionneur allemand Joachim Löw ne s'est pas montré très tendre avec ses joueurs :

Manuel Neuer n'a rien pu faire sur les deux buts autrichiens.

"Cette défaite m'agace, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous avions prévues de faire que nous n'avons pas réalisées. En première mi-temps, tout s'est bien passé. Mais petit à petit, nous sommes entrés dans un cercle vicieux, et plus rien n'allait pour nous. Après l'ouverture du score, nous avons raté trop d'occasions, nous avons perdu trop de ballons, et d'un coup, c'est allé dans l'autre sens. Il y a eu beaucoup de choses mauvaises aujourd'hui."

Nuls pour la Tunisie et l'Egypte, défaite pour le Nigeria

Ce weekend, les sélections africaines étaient également sur le pont. C'est le cas de la Tunisie, qui a fait match nul 2-2 contre la Turquie, à Genève (Suisse). Menés au score suite à un pénalty de Cenk Tosun, les Aigles de Carthage ont répliqué par l'intermédiaire d'Anice Badri, auteur d'une très belle volée, avant de prendre l'avantage à la 79ème grâce à Ferjani Sassi. Mais à la dernière minute de jeu, les Turcs sont revenus au score par l'intermédiaire de Çaglar Söyüncü.

De son côté, l'Egypte a fait match nul 0-0 face à la Colombie à Bergame, en Italie, tandis que le Nigeria s'est incliné 2-1 à Wembley contre l'Angleterre. Gary Cahill et Harry Kane ont marqué pour les Three Lions, avant qu'Alex Iwobi ne réduise la marque en seconde période pour les Super Eagles.

La France et le Brésil répondent présent

La France, l'un des favoris du Mondial a montré de très belles choses contre l'Italie. A Nice, les Bleus se sont imposés 3-1, grâce à des buts signés Samuel Umtiti, Antoine Griezmann sur pénalty et Ousmane Dembélé. Et concernant les autres équipes engagées dans ce Mondial, l'Australie n'a pas fait de détails face à la République Tchèque vendredi, victoire 4-0, tandis que la Corée du Sud a été battue 3-1 par la Bosnie-Herzégovine. Samedi, 0-0 entre la Suède et le Danemark, tout comme entre la Belgique et le Portugal, alors que l'Islande a été surprise par la Norvège 3-2. Enfin hier, victoire 1-0 du Mexique contre l'Ecosse, le Pérou a battu l'Arabie Saoudite 3-0 ; même résultat pour le Costa Rica face à l'Irlande du Nord. L'Espagne a concédé le nul contre la Suisse, 1-1, et enfin, le Brésil s'est imposé 2-0 contre la Croatie, des buts signés Neymar et Roberto Firmino. Ce soir, le Maroc jouera contre la Slovaquie, tandis que la Serbie sera opposée au Chili. Deux rencontres qui débuteront à 18h en temps universel.

Serena Williams, prête à en découdre.

Le choc Williams-Sharapova

En tennis, suite des internationaux de Roland-Garros. Honneur aux dames, avec la victoire expéditive de Sloane Stephens, numéro 10 mondiale, contre l'Estonienne Anett Kontaveit, 6-2, 6-0. L'Américaine se qualifie pour les quarts de finale, tout comme Madison Keys, victorieuse de Mihaela Buzarnescu, 6-1, 6-4. Caroline Wozniacki, tête de série numéro 2, doit reprendre son match aujourd'hui contre la Russe Daria Kasatkina. La Danoise a perdu 7-6 au premier set, le score est de 3-3 dans le deuxième. A suivre également aujourd'hui, le choc des revenantes : Serena Williams contre Maria Sharapova.

Chez les hommes, qualification d'Alexander Zverev pour les quarts de finale, au terme d'une partie épique contre le Russe Karen Khachanov. Un match qui s'est achevé en cinq sets, 4-6, 7-6, 2-6, 6-3, 6-3. Au prochain tour, l'Allemand affrontera l'Autrichien Dominic Thiem, qui a battu Kei Nishikori en quatre sets, 6-2, 6-0, 5-7, 6-4. Qualification également de Novak Djokovic, qui affrontera Marco Cecchinato au prochain tour. L'Italien tombeur de David Goffin en quatre sets, 7-5, 4-6, 6-0, 6-3. A suivre aujourd'hui : Rafael Nadal, le « Roi », face au jeune Allemand Maximilian Marterer, le Sud-Africain Kevin Anderson face à l'Argentin Diego Schwartzman ou encore John Isner face à Juan Martin del Potro.

Auteur d'un grand match, Stephen Curry permet aux Warriors de mener 2-0 contre les Cavaliers.

Uwizeyimana sacré au Cameroun

En cyclisme, la 15ème édition du Tour du Cameroun s'est achevée hier. La huitième et dernière étape, 123 kilomètres entre Bafia et Yaoundé, a vu la victoire de Ghislain Sikandji en 3h10min47sec. Le Camerounais s'est imposé devant un de ses compatriotes, Arthuce Jodelle Tella. Au classement général, c'est Bonaventure Uwizeyimana qui remporte ce Tour du Cameroun. Le Rwandais termine devant les Slovaques Martin Haring et Martin Mahdar. Bravo à lui.

Enfin en basketball, les Golden State Warriors de Stephen Curry mènent désormais 2-0 en finales NBA, suite à leur victoire 122-103 face aux Cleveland Cavaliers. L'acte 3 de ces finales aura lieu jeudi prochain, à Cleveland. LeBron James et les siens doivent absolument s'imposer s'ils veulent rester dans la course.