L'uruguay finit premier du groupe A

A Volgograd, l'Egypte affrontait l'Arabie Saoudite. L'objectif était clair pour les deux équipes : gagner, pour éviter la dernière place de la poule. Ce sont les Pharaons qui ont ouvert le score en premier, grâce à Mohamed Salah d'un lob subtil à la 22ème minute de jeu. Un but qui a eu pour don de réveiller les Saoudiens, qui se sont montrés plus entreprenants, et qui ont même fini par obtenir un pénalty. Mais la tentative de Fahad Al-Muwallad a été détournée par le gardien Essam El Hadary, 45 ans, qui a profité de cette rencontre pour devenir le plus vieux joueur de l'histoire à évoluer en Coupe du monde.

Pour son premier match en Coupe du monde, Essam El Hadary a arrêté un pénalty

L'Egypte surprise en toute fin de match

Les Saoudiens ne se sont pas relâchés pour autant, et ils sont même parvenus à égaliser, de nouveau sur pénalty, juste avant la mi-temps. Cette fois-ci, Salman Al-Faraj a parfaitement pris El Hadary à contre-pied. En seconde période, les "Faucons Verts" se sont montrés plus dangereux que les Pharaons et ont fini par être récompensés grâce à un but de Salem Al-Dawsari à la toute dernière seconde. Victoire 2-1 de l'Arabie Saoudite. L'Egypte rentre chez elle avec zéro point au compteur.

Face à la Russie, Luis Suarez a inscrit un coup-franc plein de malice.

L'Uruguay tranquille face à la Russie

Dans l'autre match de l'après-midi, on jouait rien de moins que la première place du groupe A. À Samara, la Russie était aux prises avec l'Uruguay. Une rencontre qui a vite tourné à l'avantage des Uruguayens, qui ont ouvert le score par Luis Suarez, auteur d'un superbe coup-franc à ras de terre à la 10ème minute. Par la suite, les Russes ont encaissé un deuxième but, une frappe de Diego Laxalt détournée par Denis Cheryshev contre son camp. Comme un malheur n'arrive jamais seul, le défenseur Igor Smolnikov a pris deux cartons jaunes en moins de dix minutes et a été expulsé par l'arbitre sénégalais Malang Diedhiou. L'Uruguay a tranquillement géré le reste de la rencontre et a ajouté un troisième but en toute fin de match par Edinson Cavani. Score final 3-0. L'Uruguay finit premier, la Russie deuxième.