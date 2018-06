Afrique

L'urgence humanitaire en RCA

La situation humanitaire en RCA continue de se détériorer. Selon l’ONU, le nombre de déplacés a augmenté de plus de 70% en un an. S’y ajoute un nombre de plus en plus importants de refugiés dans la sous-région.

Écouter l'audio 11:19 Now live 11:19 min "Les populations vivent dans la promiscuité et l‘indigence " - (Najat Rochdi)

Cette situation est rendue difficile par la présence des groupes armés qui contrôle une partie du pays. En mai dernier, neuf organisations humanitaires ont été pillées à Bambari, dans le centre de la Centrafrique. "Au courant du mois de mai dans la seule ville de Bambari, au centre de la Centrafrique, des locaux de 9 organisations humanitaires ont été pillés ainsi que la Commission nationale des réfugiés (CNR)", indique un communiqué du bureau des affaires humanitaires de l'ONU en Centrafrique (OCHA).

Ces violences ont obligé les ONG humanitaires à suspendre temporairement ou limiter leurs activités. Conséquences : diminution de l’aide destinée aux populations. "En Centrafrique, le nombre de personnes déplacées internes a augmenté de plus de 70% en un an. En avril 2018, il était de 669.997", poursuit le communiqué, selon lequel les déplacés sont les personnes ayant du fuir leur domicile sans pour autant chercher refuge dans un pays voisin. En plus de ces déplacés, 570.000 autres personnes se sont réfugiés dans les pays alentours.

Cliquez sur la photo pour écouter les inquiétudes exprimées par Najat Rochdi, la coordinatrice humanitaire de l’ONU pour la RCA.

Audios et vidéos sur le sujet