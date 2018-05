Lucien Favre est le nouvel entraineur du Borussia Dortmund

L'ancien coach du Hertha Berlin, du Borussia Mönchengladbach et de l'OGC Nice, Lucien Favre, a signé un contrat de deux ans avec l'équipe allemande en remplacement de Peter Stöger. Courtisé depuis plus d'un an par le BvB, le technicien suisse est, selon le directeur sportif du club Michael Zorc, "une part importante du renouveau sportif de Dortmund à partir de cet été". Et ce n'est pas la seule nouvelle importante du côté du Borussia puisqu'hier, Marcel Schmelzer a annoncé qu'il ne serait plus capitaine la saison prochaine laissant le brassard, après deux années compliquées dans le vestiaire, à l'enfant du pays : Marco Reus.

CDM 2018 : début de la préparation pour le Sénégal

L'équipe nationale du Sénégal a choisi la station balnéaire de Saly pour ses premiers jours de stage. Si la star du groupe, Sadio Mané, manque encore à l'appel, finale de Ligue des Champions oblige, la majeur partie de l'équipe s'est entraînée pour la première fois hier après-midi. Un grand nombre de supporters des Lions avaient fait le déplacement pour l'occasion et c'est peu dire qu'ils attendent beaucoup de leur équipe et de leur entraineur Aliou Cissé lors de ce mondial. Casquette aux couleurs du Sénégal vissée sur la tête, un supporter déclare : "Ces joueurs ce sont les bébés de l'entraîneur Aliou Cissé, les enfants ... Il les a portés, les a façonné avec ses deux mains jusqu'à pouvoir les emmener à la Coupe du Monde ... Et nous prions maintenant pour que cette équipe aille de l'avant et gagne cette Coupe du Monde".

Playoffs NBA : Houston se relance

Après la gifle reçue lors du match 3 où ils avaient perdu de plus de 40 points, les Rockets ont relevé la tête cette nuit en mettant fin à l'incroyable série de 16 victoires de suite de Golden State à domicile en playoffs. Porté par James Harden (30 points) et Chris Paul (27 pts), Houston s'est s'imposé (95-92) et revient donc à la hauteur des Warriors, champion en titre, dans la finale de la conférence Ouest. Les deux clubs sont au coude-à-coude deux victoires partout.