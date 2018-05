L'Italie toujours dans l'impasse

"La crise en Italie s'aggrave" c’est ainsi que la Frankfurter Rundschau titre son article sur la situation politique en Italie. Le pays est plongé dans l'incertitude avant la formation du gouvernement de l'économiste Carlo Cottarelli. Une équipe qui a peu de chance d'obtenir la confiance du Parlement dominé par l'extrême-gauche et l'extrême-droite.

Le quotidien de Francfort explique que Di Maio, le chef de file du Mouvement 5 étoiles, a appelé ses partisans à se mobiliser en plaçant un drapeau tricolore à leur fenêtre et à se rassembler à Rome ce samedi 2 juin, jour de fête nationale et de parade militaire dans la capitale.

Dans cette crise italienne, la Süddeutsche Zeitung estime qu’il y a "un gagnant et beaucoup de perdants". Le gagnant selon le journal est Matteo Salvini, 45 ans, chef de la droite nationale la Lega. "Il a réussi à se placer au centre de la politique italienne, bien que son parti n'ait remporté que 17% des voix lors des élections législatives du 4 mars. Il a réussi une opération politiquement brillante", peut-on lire dans le journal.

Alors que le chaos concernant la formation du gouvernement est loin d’être terminé, der Spiegel est allé pour sa part à la rencontre des Italiens. Dans un marché de fruits et légumes à Rome, ils font état de leur colère, de la pauvreté croissante, du scepticisme vis-à-vis de l'euro et de leur virage à droite.

Le ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, et la cheffe de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF), Jutta Cordt devant le Bundestag.

Le débat sur le droit d’asile en Allemagne relancé

Selon une enquête, plus de 1.200 demandes d'asile, essentiellement de la minorité yézidie, auraient été accordées sans raison valable en Allemagne. Principalement mis en cause : l'antenne locale de Brême, dans le nord du pays, de l'Office fédéral allemand chargé de l'immigration et des réfugiés (BamF).

Alors que le ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, et la cheffe de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF), Jutta Cordt, doivent répondre devant le Bundestag ce mardi, la Süddeutsche Zeitung estime qu’il n’y a pas lieu de s’étonner des disfonctionnements au sein de l’office de l'immigration.

Un sentiment que semble partager Die Welt pour qui ce scandale est possible parce que "le gouvernement a fait du bureau des réfugiés une autorité turbo". La vitesse, écrit le journal, était de rigueur dans le traitement des demandes d'asile. Cela a conduit à des cas comme celui du soldat allemand Franco A. qui prétendait être un Syrien et a reçu l'asile, toujours selon Die Welt.

Ce scandale intervient alors que la chancelière Angela Merkel est régulièrement critiquée dans l'opinion pour avoir fait entrer plus d'un million de demandeurs d'asile en Allemagne depuis l'été 2015.