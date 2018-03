L′insécurité continue de ponctuer le quotidien à Beni | Afrique | DW | 23.03.2018

En République démocratique du Congo, l’auditorat militaire du Nord-Kivu a présenté, lundi 19 mars, au maire de Beni, six jeunes gens qui seraient les auteurs présumés de l'assassinat, en décembre dernier, du chef du quartier Ndindi de la ville de Beni. Ils seraient aussi reponsables de l'enlèvement, au mois de janvier, d'un prêtre de la paroisse catholique de Bingo.

Contexte sécuritaire déliquescent

Les provinces du Kivu et de l'Ituri sont le théâtre de violences récurrentes et le Haut-commissariat aux réfugiés s'est dit "préoccupé" par la situation. Au Nord-Kivu, dans la région de Beni, plus d'un millier de personnes ont également perdu la vie suite aux massacres qui ont débuté en 2014. Pour Kizito Bin Haki, défenseur des droits de l'homme, le phénomène inquiète et les responsabilités sont partagées. Vous pouvez écouter son interview en cliquant sur l'image au-dessus de cet article.