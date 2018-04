Ligue Europa : Leipzig bat de justesse Marseille, Arsenal cartonne

Le dernier club allemand encore en lice dans cette compétition, le RB Leipzig, l'a emporté face à l'Olympique de Marseille. Une victoire (1-0) acquise grâce à un but de Timo Werner, juste avant la pause. Privé de plusieurs titulaires dont Mandanda, Thauvin, Rami et Rolando, l'OM a, contre toute attente, tenu la dragée haute face à une équipe sur le papier plus jeune et plus joueuse. Si les coéquipiers de Naby Keita peuvent se féliciter de ne pas avoir encaissé de but, cette victoire sur la plus petite des marges ne leur aussure aucunement la qualification pour les 1/2 finale. Le match retour au Stade Vélodrome, dans une ambiance qui sera électrique, s'annonce compliqué pour Leipzig.

Arsenal domine largement le CSK Moscou

Le club londonien, en difficulté en championnat, continue son bon parcours en Ligue Europa. Vainqueurs (4-1) du CSK Moscou avec un doublé d'Aaron Ramsey et un d'Alexandre Lacazette, les Gunners sont quasiment assurés de faire partie du dernier carré de la compétition. Hier, portés par un Mesut Özil des grands soirs, passeur décisif à trois reprises, ils ont largement dominé les débats dans leur antre de l'Emirates. Le second but de Ramsey, subtil lob en aile de pigeon, a été la réalisation de la soirée. Mais selon Arsène Wenger, l'adition aurait dû être encore plus salée pour l'équipe russe : "A la mi-temps, lorsque nous menions déjà 4-1 l'objectif était de ne pas prendre un autre but et potentiellement d'en marquer un de plus. Nous avons rempli la première partie du contrat mais pas la seconde. Mais c'est un mal pour un bien car cela nous permettra d'être concentrer pour le match retour car tout n'est pas terminé pour eux. " Dans les autres résultats : une victoire tranquille pour l'Atletico Madrid (2-0) face au Sporting et une obtenue de manière plus forcée par la Lazio Rome, qui est revenue de 2-1 pour s'imposer finalement (4-2) face au RB Salzbourg.