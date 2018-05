Ligue des champions: Liverpool rejoint le Real Madrid en finale

Malgré une défaite (4-2) sur la pelouse romaine, les joueurs de Jürgen Klopp ont pu conserver leur victoire (5-2) décrochée, il y a une semaine, au match aller à Liverpool.

Liverpool accrochera le 26 mai en finale à Kiev le Real Madrid. Le tombeur du Bayern Munich jouera sa troisième finale consécutive de la Ligue des champions.

Dans une entame de match marquée par de fortes pressions romaines, l'international sénégalais, Sadio Mané, a pourtant refroidi le public italien par son but inscrit à la 8e minute, son 9e en 10 matches.

Mais les Romains sont revenus au score à chaque fois, jusqu'à prendre une avance (4-2) grâce à ses attaquants infatigables Edin Dzeko, Schiicky et El Sharrawy.

L’entraineur de Liverpool, le technicien allemand, Jürgen Klopp n’hésite pas à apprécier le courage des joueurs romains

"Je dois commencer par un grand compliment pour Rome. Quelle performance, quel courage dans le jeu ! Nous avons créé de bonnes contre-attaques mais nous n'étions pas assez capables de les concrétiser." dit-il, et d'ajouter:

"Nous sommes entrés dans la compétition avec un objectif de nous qualifier et maintenant nous sommes en finale et je suis vraiment, vraiment heureux pour les joueurs, heureux pour le club et heureux aussi pour nos supporters. C'était une compétition fantastique. Maintenant, nous irons à Kiev"

Les demi-finales retour de la Ligue Europa

Après s’être imposé (2-0) à domicile à l’aller, l’Olympique de Marseille va tenter de conserver sa victoire ce soir à Salzburg face aux Autrichiens, pour le moment, invincibles sur leur pelouse.

De son côté, Arsenal sera aux prises avec l’Athlético Madrid.

Mais les Gunners partent moins favoris face aux Espagnols qui ont décroché un nul à l’aller (1-1) en Angleterre.