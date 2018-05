Ligue des Champions : le Real Madrid sacré pour la troisième fois de suite !

Pour la troisième année consécutive, une première depuis le triplé du Bayern Munich dans les années 1970, le Real Madrid a soulevé la Coupe aux grandes oreilles, comme on la surnomme.

Le club madrilène s'est imposé (3-1) face à Liverpool. Les premières minutes du match sont pourtant dominées par les Reds qui se montrent plus entreprenants en attaque. Mais à la 26ème minute de jeu, Mohamed Salah est envoyé au tapis par Sergio Ramos qui le blesse sérieusement à l'épaule.

Gareth Bale, auteur d'un doublé

C'est le tournant du match pour les hommes de Jürgen Klopp.

S'ils arrivent à tenir jusqu'à la 51ème minute avant d'encaisser un premier but de Karim Benzema suite à une faute de Loris Karius et à égaliser rapidemment par l'intermédiaire de Sadio Mané, la dernière demi-heure vire au calvaire.

Sans Salah, Liverpool peine à se montrer dangereux et le Real se fait de plus en plus pressant.

A la 63ème, Gareth Bale donne l'avantage aux siens d'un incroyable retourné. Quelques minutes plus tard, le Gallois scelle le sort de la rencontre en doublant la mise, bien aidé une nouvelle fois par Loris Karius.

Des records en pagaille

Zinedine Zidane et Luka Modric

Cette victoire du Real Madrid est évidemment historique pour bon nombre de ses joueurs et son entraîneur. Zinedine Zidane est devenu le premier entraineur a gagné la Ligue des Champions trois fois de suite.

Cristiano Ronaldo, en soulevant sa 5ème LDC, se rapproche du record de Paco Gento, le mythique joueur espagnol du Real Madrid qui en avait remporté six dans les années 1950 et 60.

Toni Kroos est lui devenu le joueur allemand le plus sacré dans cette compétition avec quatre trophées. Et le milieu de terrain, qui va rejoindre ses coéquipiers de la Mannschaft d'ici quelques jours, avait conscience de la portée historique de cette victoire : " C'est quelque chose de très spécial de remporter le titre le plus dur du football en club pour la quatrième fois. Avant le match, on lisait des articles pour voir les noms des joueurs que l'on pouvait doubler au classement et il y avait de ces noms... C'est vraiment un moment spécial."

Mohamed Salah rassure ses fans

Mohamed Salah se blesse lors d'un duel avec Sergio Ramos

Le joueur égyptien, blessé samedi soir, s'est voulu rassurant hier sur Twitter. " Je suis un guerrier et contre toute attente je suis confiant et je pense que serais en Russie pour vous rendre fier", a-t-il déclaré sur son compte officiel. Selon la presse egyptienne, l'attaquant souffrirait d'une entorse d'un ligament de l'épaule et estime qu'il pourrait être de retour d'ici trois semaines, juste pour le début de la Coupe du monde, mais évidemment rien n'est officiel pour le moment.

C'est Liverpool, son club, qui communiquera sur le diagnostic précis dans la semaine.

Elu meilleur joueur africain de l'année 2017, Mohammed Salah est devenu une icône en Egypte mais aussi dans une grande partie du monde arabe. Suite à sa blessure samedi, des centaines de fans ont pris d'assaut les comptes officiels de Sergio Ramos sur les réseaux sociaux le menaçant parfois même de mort.

Du côté du gouvernement égyptien, on a tenté de calmer la situation en se montrant optimiste quant à la participation du joueur à la première CDM de l'Egypte depuis 1990. "Mohamed Salah, si Dieu le veut, (sera) sur la liste de la sélection nationale pour la Coupe du monde qui sera annoncée le 4 juin", a rassuré Khaled Abdelaziz, le ministre égyptien de la Jeunesse et du Sport.

Formule 1 : Ricciardo s'impose à Monaco

Les rues de Moanco lors du Grand Prix 2018

Qui dit dernier week-end de mai, dit Grand Prix de Monaco. La célèbre course se dispute depuis 76 ans dans les rues étroites de la principauté attire chaque année un parterre de stars et de millionnaires. Cette saison, elle a vu s'imposer l'Asutralien Daniel Riciardo. En pôle position lors du départ, le pilote Red Bull a gardé la tête tout le long devenant ainsi le 15ème homme de l'histoire à ne pas avoir perdu la 1ère place une seule fois lors des 78 tours. Au classement des pilotes, cette victoire lui permet de prendre la troisième place derrière Lewis Hamilton et Sebastian Vettel alors que Mercedes garde la tête du classement des constructeurs devant Ferrari.



Tennis : début de Roland-Garros

Alexander Zverev à Roland-Garros

Chez les dames, cette première journée a vu les éliminations surprises de Venus Williams, battue par la joueuse chinoise Qiang Wang (6-4, 7-5), et surtout de la tenante du titre Jelena Ostapenko.

Chez les hommes, pas de soucis en revanche pour le seul joueur sans doute capable de battre Rafael Nadal lors de cette quinzaine : le jeune Allemand Alexander Zverev. Tête de série numéro deux, il a parfaitement géré ses premiers pas et n'a eu besoin que d'une heure et neuf minutes pour se défaire du Lituanien Ricardas Berankis sur le score de (6-1, 6-1, 6-2).

"Lors de tous les tournois que j'ai disputés jusqu'ici sur terre battue, je n'ai pas fait moins que demi-finales, j'ai fait une bonne préparation. J'ai gagné deux tournois, j'ai perdu la finale à Rome contre Rafa (Nadal) mais dans un match serré. Alors je me sens bien et aujourd'hui, je suis content de la façon dont ça s'est passé", a déclaré l'Allemand.

NBA : Cleveland file en finale

LeBron James, champion NBA 2012, 2013 et 2016

Portés par sa star, LeBron James, auteur de 35 points, 15 rebonds et 9 passes décisives, les Cavaliers de Cleveland se sont imposés (87-79) face aux Celtics de Boston lors du match 7 de la finale de la conférence est. C'est la 4ème fois consécutive que Cleveland se qualifie pour la finale NBA qu'ils ont par ailleurs remportée en 2016.

Pour LeBron James ce sera la 8ème finale dans sa carrière, lui qui a déjá remporté trois titres : un avec les Cavaliers et deux avec le Heat de Miami.

Cette nuit, le nom du deuxième finaliste sera connu puisque Golden State, champion en titre, et les Rockets de Houston s'affrontent lors du match 7 de la finale de la conférence ouest.