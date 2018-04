Ligue des Champions : le Real Madrid prend l'avantage face au Bayern Munich (2-1)

Avec 17 Ligue des Champions remportées à eux deux, l'affrontement entre le Real Madrid et le Bayern Munich était évidemment le choc annoncé de ces 1/2 finale. Et alors que le Rekordmeister rêve de réiterer son exploit de 2013 et de réaliser le triplé, c'est le double tenant du titre madrilène qui a pris une option sur la finale en l'emportant à l'Allianz Arena (2-1). Pourtant, c'est bien le Bayern Munich qui a ouvert le score à la 28ème minute de jeu lorsque Joshua Kimmich bien lancé sur l'aile droite par James, a pris de vitesse toute la défense du Real et bat Keylor Navas d'un puissant tir croisé.

Jérôme Boateng, accompagné du staff médical du Bayern Munich

Mais le champion d'Allemagne, s'est rapidemment retrouvé handicapé par les sorties sur blessures d'Arjen Robben puis de Jérôme Boateng. Les Madrilènes en ont profité pour égaliser juste avant la pause grâce à Marcelo et une superbe reprise de volée aux 18 mètres. En deuxième période, le Bayern s'est procuré de nombreuses occasions, notamment par l'intermédiaire de Franck Ribéry et Robert Lewandowski, mais ce sont bien les hommes de Zinedine Zidane qui ont pris l'avantage à la 57ème minute de jeu avec un but d'Asensio. En étant battu (2-1) à domicile, le Bayern Munich se retrouve désormais en ballotage défavorable. Et pour Jupp Heynckes, l'entraineur des Bavarois, l'équipe ne peut s'en prendre qu'à elle-même, ayant cruellement manqué de réalisme : " Nous n'avons pas réussi à tirer profit de nos chances. Nous n'étions pas aussi efficaces que d'habitude. Et en plus de pas avoir utilisé correctement le chances que nous nous sommes créées, nous avons fait quelques cadeaux en défense."

Tour du Sénégal : Youssef Reguigui conserve les commandes

L'Algérien de 28 ans, Youcef Reguigui, a remporté sa 3ème étape d'affilée sur ce tour. Sous une chaleur étouffante, il a gagné au sprint cette 4ème étape longue de 108 kilomètres et disputée sur circuit fermé de 10,8 km dans la ville de Thiès. Grâce à cette nouvelle victoire, le courreur de Sovac - Natura4Ever conserve le maillot jaune de leader du classement général. Aujourd'hui, place à la 5ème étape entre Thiès et Ndangane. La distance à parcourir sera de 158km.

Playoffs NBA : Lebron James sauve à nouveau Cleveland

LeBron James, champion NBA 2012, 2013 et 2016

Au sein de la conférence est, Cleveland peut remercier sa superstar Lebron James. Auteur de 44 points, il a permis aux Cavaliers de s'imposer face aux Pacers d'Indiana (98-95). Cleveland mène désormais cette série (3-2). De son côté, les Raptors de Toronto ont battu les Wizards de Washington (108-98), ce qui leur permet de mener, eux aussi, (3-2). Dans la conférence ouest, distancé de 25 points, Oklahoma City a réussi un incroyable retournement de situation mercredi pour s'imposer (107-99) grâce aux 45 points et 15 rebonds de Russell Westbrook face à Utah. Le Jazz mène cependant toujours cette série du 1er tour (3-2) et peut se qualifier devant son public vendredi. En revanche, Houston, meilleure équipe de NBA à l'issue de la saison régulière, a décroché son billet pour le deuxième tour en dominant Minnesota (122-104).