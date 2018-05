Ligue des Champions : le Bayern Munich tombe à Madrid

Battus 2-1 la semaine dernière à domicile, les Bavarois se devaient de prendre les choses en main à Santiago Bernabeu. Tout avait bien commencé, avec ce but de Joshua Kimmich dès la 3ème minute de jeu; seulement, quelques minutes plus tard, Karim Benzema a égalisé pour les Madrilènes. Par la suite, le Bayern Munich a fait le jeu, a poussé, mais n'est pas parvenu à aggraver la marque. Franck Ribéry et ses coéquipiers qui auraient pu obtenir un pénalty, suite à une faute de Ramos sur Lewandowski ou encore une main de Marcelo dans la surface consécutif à un centre de Kimmich.

L'erreur d'Ulreich

Alors que tout semblait bien se dérouler pour le Bayern malgré ce score de 1-1 à la mi-temps, les Bavarois ont pris un véritable coup derrière la tête dès le début de la seconde période. Dès la reprise, Corentin Tolisso hérite du ballon. L'international français se fait presser, et donne un ballon pas facile à négocier pour Sven Ulreich. Pire encore : le gardien allemand, qui a remplacé Manuel Neuer de fort belle manière cette saison, glisse, et laisse Karim Benzema mettre un doublé dans le but vide. Le Bayern se rue alors à l'attaque, égalise à l'heure de jeu grâce à James Rodriguez, mais ne parvient pas à marquer ce troisième but décisif. Score final 2-2. Le Bayern est éliminé, et l'entraîneur Jupp Heynckes est forcément triste :

Sven Ulreich abattu à la fin de la rencontre.

"Nous avons été la meilleure équipe au vu des deux rencontres, mais nous ne sommes pas parvenus à nous hisser en final. Je suis déçu du résultat. Mais d'une manière générale, si nous regardons l'ensemble de la rencontre, on peut dire que c'était une formidale publicité pour le football. C'était un match de classe mondiale que nous avons dominé."

Troisième finale de suite pour Zidane

Pour la cinquième année consécutive, le Bayern Munich se fait éliminer en demi-finales de la Ligue des Champions par un club espagnol. Quant au Real Madrid, il s'apprête à disputer sa troisième finale de suite dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Reste à savoir si ce sera contre Liverpool ou la Roma. Les deux équipes s'affrontent ce soir, à partir de 18h45 en temps universel.